Challenger de Rosario: la grave situación que sufrió un tenista español

En el torneo de tenis argentino, un jugador denunció fuertes amenazas horas antes de iniciar su partido.

En el Challenger de Rosario , que forma parte del circuito ATP y cuenta con múltiples tenistas argentinos en su cuadro, se vivió una grave situación: Nikolás Sánchez Izquierdo fue amenazado junto a su familia en la previa de su encuentro ante Valerio Aboian.

El tenista denunció la situación en la previa de su encuentro de segunda ronda, que se atrasó dos horas, ya que hubo amenazas de muerte hacia él y su familia. El español aseguró que en las llamadas, le advertían para que no ganara el partido , porque sino habría consecuencias para él y sus seres queridos.

El torneo de tenis de Santa Fe tuvo que activar un protocolo para que se pueda disputar el partido, ya que Izquierdo decidió presentarse de igual manera. El encuentro se tuvo que jugar a puertas cerradas, con un gran operativo policial para garantizar la seguridad del jugador. El argentino Aboian terminó venciéndolo por 7-5 y 6-4.

Muy feo lo sucedido en Rosario. Nicolás Sánchez Izquierdo recibió amenazas de apostadores antes de su partido ante Valerio Aboian.



El match se retrasó casi 2 horas y se jugó a puertas cerrradas. Ganó el argentino por 7-5, 6-4.



Mi solidaridad con el español y su equipo. pic.twitter.com/1NnMZSvDtd — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) February 5, 2026

Tras su derrota en el singles, el español canceló su participación en el cuadro de dobles de Rosario y decidió volver a su país. Luego, en redes sociales compartió un mensaje en el que mencionó que por ahora no dará información sobre lo sucedido, además de agradecer a la directora del torneo por garantizar su seguridad.

Embed - Nikolas Sanchez on Instagram: "Atentamente Nikolas." View this post on Instagram

Las apuestas, una sombra oscura en el tenis

En este caso, en el Challenger de Rosario, volvieron a aparecer las presiones de los apostadores, que intentan intervenir en las carreras de los jugadores para ganar dinero a cambio de la falta de moralidad en el deporte.

Pero estos casos están lejos de ser aislados y son mucho más comunes de lo que uno se imagina, sobre todo en torneos de menor relevancia en los circuitos ATP y WTA como son los Challengers.

Ayer, también se dio una situación sospechosa que dio para hablar en el ámbito del tenis. En el ATP 250 de Occitanie, Ugo Humbert cayó ante Adrian Mannarino por 7-6 en el tercer set.

Lo que llamó la atención, es que Humbert estaba 4-3 arriba en el tiebreak del último set, momento en el que se dirigió a su asiento, miró su celular, y desde ahí no volvió a ganar otro punto en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GGLocksLLC/status/2019152964569485755?s=20&partner=&hide_thread=false Ugo humbert finally takes the lead in the breaker then checks phone and doesn’t win another point and lost the match ….. I mean how can you explain this? pic.twitter.com/YUBOABPc4U — GG LOCKS (@GGLocksLLC) February 4, 2026

Aunque las apuestas no sean un problema exclusivo del tenis, porque están cada vez más presentes en diferentes disciplinas y la sociedad ya las ve como algo común, en este deporte, como también puede pasar en el boxeo, es más sencillo arreglar un resultado, porque los partidos son individuales.

Juan Manuel Cerúndolo en cuartos del Challenger de Rosario

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (85º) protagonizó un partido de final dramático para derrotar a su compatriota Juan Bautista Torres (353º) y avanzar a los cuartos de final del Challenger de Rosario. Cerúndolo ganó por 3-6, 6-4 y 6-3, en un encuentro que superó las 2:40 horas en la cancha central del Jockey Club rosarino.

Vean cada segundo de este video increíble. J. Cerúndolo se queda duro en el 15-15.



-Ace de locos para el 30-15 (warning previo)

-Doble falta para el 30-30

-Saque y derecha ganadora para el 40-30

-Saque y derecha ganadora en el MP



El público lo ayudó con el aplauso. pic.twitter.com/oapYx8o2yP — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) February 5, 2026

El partido tuvo un final de película, ya que Cerúndolo sufrió un calambre en el cuádriceps izquierdo que lo dejó inmóvil cuando sacaba para partido, y tuvo que hacer hasta lo imposible para cerrar el juego y avanzar en el torneo.