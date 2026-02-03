¿Messi a Newells en 2027? La sorpresiva declaración del vicepresidente del club

Juan Manuel Medina aseguró en una entrevista que existen conversaciones para que el capitán de la selección argentina pueda jugar en el club rosarino.

El vicepresidente de Newells abrió una pequeña puerta para que Lionel Messi vista la camiseta del club.

El sueño de ver a Lionel Messi jugar en el fútbol argentino no tiene camisetas. La mayoría de hinchas sueña con que, al menos en una temporada, el ídolo de la selección dispute un torneo en suelo nacional. El vicepresidente de Newells , Juan Manuel Medina, encendió una leve llama de esperanza de que esto pueda ocurrir.

En diálogo con TN, Medina contó que existe un plan integral para que el astro argentino pueda jugar en el club rosarino , donde nació su brillo futbolístico , en el 2027. Según el vicepresidente de la institución, ya hubo algunas charlas con el entorno más cercano del diez.

"“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, declaró Medina, aunque aseguró que "es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario , de la Provincia y del fútbol argentino".

"ESTAMOS TRABAJANDO EN QUE LEO JUEGUE EN NEWELL'S EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2027"



Juan Manuel Medina, vicepresidente de Newell's Old Boys, sobre una posible vuelta de Lionel Messi al club de su infancia:



"Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer… pic.twitter.com/DUYwaQoBsD — dataref (@dataref_ar) February 3, 2026

El proyecto de Newells para traer a Messi en 2027

Medina forma parte de la agrupación UNEN, que triunfó en las últimas elecciones en diciembre de 2025, que consagraron a Ignacio Boero como nuevo presidente de la institución. Los comicios fueron históricos ya que rompieron el récord de socios que concurrieron a emitir su sufragio, luego de un año muy malo futbolísticamente.

El vicepresidente confirmó que desde que se formó la agrupación en 2024, empezaron las conversaciones con el entorno de Messi, además de comenzar a conformarse un plan a largo plazo para que pueda vestir la camiseta del club.

Nueva comisión directiva.

El equipo de Ignacio Boero ya se encuentra trabajando para el club.



#VamosNewells pic.twitter.com/YHTWYNl8D7 — Newell's Old Boys (@Newells) December 15, 2025

Pero los dirigentes tienen claro que repatriar al capitán de la selección viene con un proyecto detrás para no dejar cosas al azar, tal como destacó Medina: "Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo".

Para esto es importante la participación de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, que pueden apoyar activamente para que estén dadas las condiciones para que una figura del calibre de Messi vuelva al país.

En cuanto a lo deportivo, hace varios años que Newells no compite al más alto nivel y le cuesta construir planteles de jerarquía o mantener un proyecto con un entrenador que esté varias temporadas en el cargo. Messi cumplirá 40 años en 2027, y sería difícil que venga a un equipo en el que no esté rodeado de manera correcta.

El Inter de Miami, ¿una posible traba al sueño de Newells?

Algunos portales internacionales levantan la noticia de la posible llegada de Messi a Newells en 2027, en el que se destaca un posible préstamo del Inter Miami a la institución rosarina.

According to @SInow Messi has agreed to leave #InterMiami after the 2026 season to play for his boyhood team Newell Old Boys#Messi pic.twitter.com/JwOYL2Prgz — Battered MLS Fans (@BatteredMLSFans) February 3, 2026

El diez argentino firmó la extensión de su contrato con el club estadounidense hace algunos meses. Este se extiende hasta el final de la temporada 2028.

Pero la ilusión de los hinchas radicaría en que la MLS tiene un parate de aproximadamente tres meses entre el final de una temporada y el inicio de la otra. Este es un tiempo bastante significativo a comparación de otras ligas, lo que permitiría un préstamo de seis meses o un plazo un poco menor para que Messi pueda cumplir uno de sus sueños.