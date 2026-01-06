Imperdonable: Messi contó detalles de cómo fue rechazado en Newell's y River

Antes de Navidad, el capitán de la selección le dio una extensa nota a LUZU TV que fue publicada este martes.

Pasa el tiempo y la historia de Lionel Messi antes de irse a España sigue ahí. Siendo un pre adolescente, Newell's primero y River después perdieron la enorme oportunidad de tener al futbolista más ganador y decisivo de todos los tiempos por no hacerse cargo del tratamiento que necesitaba afrontar o de su pase.

Hace algunos días, Leo le dio una nota al canal de streaming LUZU TV, y fue entrevistado por Nicolás Occhiato y Diego Leuco en Miami. La nota fue publicada este martes y dejó un sinfín de temas para repasar.

Uno de ellos tiene que ver con los comienzos de Messi en el fútbol, cuando era muy pequeño. El zurdo ya mostraba su talento en la lepra rosarina, pero necesitaba afrontar un tratamiento costoso al cual la persona que representaba al club en aquel momento le dijo que no.

messi luzu

Así lo detalló Leo

"En un principio, empecé el tratamiento en Newell's, pero era muy caro. Mi viejo y la empresa de él se hacían cargo de una parte pero así y todo no alcanzaba. Me acuerdo que me fui a hacer unos análisis y me descubrieron eso del crecimiento. Fui al médico por Newell's. Ya habían tratado a Manso por lo mismo y empecé ahí. Era un tratamiento costoso, entonces Newell's dijo que se iba a hacer cargo y la empresa de mi papá también iba a colaborar y ayudar", comenzó relatando Messi.

El astro argentino, campeón del mundo y bicampeón de América, detalló cuestiones referidas a aquellos tiempos que solo su familia conoce: "Nosotros vivíamos en Zona Sur y teníamos que ir hasta la otra punta de Rosario para buscar la plata para el tratamiento. La hacían ir a buscar plata todos los días a mi vieja. Y cuando llegaba le daban, en plata de ese entonces, 5 o 10 pesos. A veces iba y le decían: ‘No, no está el tipo que te tiene que dar’. Por eso siempre la 'calentura' de mi vieja entre comillas con Newell’s. Que al final no es Newell’s, no tiene nada que ver. Es la persona que estaba justo en ese momento. No voy a decir el nombre porque no viene al caso, pero no tiene nada que ver el club con la persona que estaba a cargo".

En ese sentido, Messi dijo que la gente de la institución rosarina se enojaba con su familia porque desconocían todo lo que había atrás de la situación.

"Es contar el lado de la historia de mi vieja también. A veces la gente de Newell's también se enojaba con mi mamá, pero la 'calentura' entre comillas de mi vieja era por eso. Después, por eso pasó todo lo que pasó".

La chance de oro que perdió River

Ante la negativa de Newell's de afrontar el tratamiento, fue la familia de Messi quien lo llevó a probarse River, donde aceptaron hacerse cargo del mismo. Sin embargo, no alcanzaba para que la respuesta fuera positiva, porque el pase seguía siendo de la lepra y el Millo no lo iba a pagar.

"Fui a probarme a River y me dijeron que sí, ‘que me quede y que se iban a hacer cargo del tratamiento, pero que por el pase no podían hacer nada’. ‘Tenés que ir vos a sacar el pase a Newell’s y venir para quedarte’. Yo cuando fui a pedir el pase a Newell’s obviamente no me lo daban. Era muy difícil. Ahí se cortó todo. Y después apareció lo del Barcelona", describió Messi.