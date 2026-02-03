Boca explicó por qué perdió 60.000 socios en los últimos dos años

El secretario general del club Xeneize salió a explicar los motivos de la repentina baja de socios de un año al otro.

El secretario general de Boca Junios , Ricardo Rosica , se hizo eco del informe de clubes que cada año publica la AFA . En esta oportunidad, el documento indica una baja de 40.000 asociados en el padrón de la institución Xeneize. El dirigente señaló que se debe a una depuración histórica del registro.

"Boca no perdió 40.000 socios, hicimos un blanqueo que hacía muchos años que no funcionaba. En el padrón teníamos todavía el socio número 1, que tenía la misma edad del club. Hicimos un convenio con el RENAPER para una depuración que nunca se hizo de socios que no pagaban nunca la cuota desde 2015-2012-2010. Pedimos la depuración del padrón: sacamos a los fallecidos y a los que no pagaban", explicó Rosica en una entrevista con Cadena Xeneize.

Además, explicó que "en los últimos balances, esa plata no ingresaba al club". "En 2020 tuvimos pandemia y no les dijimos a los socios que se pongan al día, en el estatuto a los 6 meses de no pagar te da de baja. Y hace 10 días hubo una reunión en la Liga Profesional de todos los departamentos de socios y el nuestro dio todos los datos", agregó.

image

Luego, apuntó a una cuestión política por las críticas: "Ahora, por qué aparece 40.000 por todos lados: la parte política es que en 2023 pasamos de adherentes a activos que estaban en condiciones de hacerlo y la oposición nos llevó a la Justicia y la Jueza Abrevaya nos dijo que no podíamos hacerlo, sino hoy tendríamos más socios activos. Adherentes sí, el tema es el paso a activos".

"Lo que me molesta es que ahora los de Boca son los primeros enemigos, antes era Boca vs. el mundo, ahora somos entre nosotros. El socio no debe dejarse convencer que vimos pasacalles de futuros candidatos, y las elecciones son en 2 años, tenemos que pensar en ganar y dar vueltas olímpicas, y hay pasacalles con candidatos para 2027, obviamente hay gente que no quiere que nos vaya bien", cerró.

La AFA dio a conocer en los últimos días su informe anual sobre los clubes. Allí, relevaron que Boca no sólo perdió 40.000 socios en un año, sino que desde inicios de 2024 fueron alrededor de 60.000 los que dejaron de pagar la cuota. Para dimensionar de qué se trata esto, es cómo si una Bombonera entera haya decidido dejar de ser socia del club Xeneize.

image

El club de la Ribera tiene 282.644 socios de acuerdo a la información de la AFA, lo que es una cifra impresionante comparando con la mayoría de los otros clubes del fútbol argentino, sólo superado por River con 352.712 en el mismo informe. Pero lo llamativo llega con la comparación con los años anteriores. En el informe de enero de 2025, Boca tenía 323.586 socios. Una diferencia de 40.942 de un año a otro.

Y yendo más atrás, en marzo de 2024 Boca había alcanzado un pico de 343.538 que se repartían de la siguiente forma: 204 mil adherentes, 73 mil activos, 24 mil interior y 13 mil menores, como las categorías con mayor cantidad. La diferencia en dos años es importante: 60.894 socios menos. Y la mayor caída se dio entre los adherentes: 55.601 menos.