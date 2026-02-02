Sin precedentes: la enorme cantidad de socios que perdió Boca en los últimos dos años

La AFA dio a conocer en los últimos días su informe anual sobre los clubes. Allí, relevaron que Boca no sólo perdió 40.000 socios en un año , sino que desde inicios de 2024 fueron alrededor de 60.000 los que dejaron de pagar la cuota. Para dimensionar de qué se trata esto, es cómo si una Bombonera entera haya decidido dejar de ser socia del club Xeneize.

El club de la Ribera tiene 282.644 socios de acuerdo a la información de la AFA, lo que es una cifra impresionante comparando con la mayoría de los otros clubes del fútbol argentino, sólo superado por River con 352.712 en el mismo informe. Pero lo llamativo llega con la comparación con los años anteriores. En el informe de enero de 2025, Boca tenía 323.586 socios. Una diferencia de 40.942 de un año a otro.

Y yendo más atrás, en marzo de 2024 Boca había alcanzado un pico de 343.538 que se repartían de la siguiente forma: 204 mil adherentes, 73 mil activos, 24 mil interior y 13 mil menores, como las categorías con mayor cantidad. La diferencia en dos años es importante: 60.894 socios menos. Y la mayor caída se dio entre los adherentes: 55.601 menos.

image

"Para tranquilidad de todos los socios, Boca no perdió 40.000 socios. Hicimos un blanqueo que hacía muchos años que no funcionaba bien. Para que te des una idea, en nuestro padrón figuraba todavía el socio número uno de Boca, que tenía la misma edad que el club", fue parte de la explicación que brindó el secretario general Ricardo Rosica, miembro de la dirigencia de Boca, en radio Continental.

"Encontrábamos socios que habían dejado de pagar la cuota en 2015, 2012, 2010. Lo que se hizo, a través del convenio con el RENAPER, fue pedir la depuración del padrón: sacar fallecidos y a los que no pagaban", agregó.

Las posibles razones de esta situación en Boca

Las quejas frecuentes en las redes sociales revelan algunos motivos de esta situación. El principal es la falta de expectativa para poder ir a la Bombonera con un filtro que no se renueva desde 2022, por lo que a la cancha pueden ir siempre los mismos hinchas sin rotación ni recambio.

image

A la vez, en los partidos no suele haber nada de lugar para los adherentes, la categoría que más cantidad de gente dejó de pagar la cuota de 17.900 pesos. Es cierto que la capacidad de La Bombonera es otro factor a tener en cuenta. Después de crecer en algunos miles de lugares con intervenciones quirúrgicas en los distintos sectores durante el primer mandato, la capacidad se estancó y quedó fijada en 57.000. La Bombonera 360 de Ameal nunca se realizó y tampoco Riquelme cruzó la calle el día siguiente de las elecciones para sentarse con los vecinos para hablar de la compra de las propiedades.

Y si bien la cancha está infinitamente más reluciente y cuidada que durante la gestión de Daniel Angelici, no hay a la vista una fecha para la ampliación ni un proyecto presentado oficialmente por la dirigencia actual. Esto se puede traducir en falta de expectativa de más lugares en las tribunas que permitan algún día poder ingresar a aquellos que no lo hacen habitualmente.

Hay quienes también señalan a la situación del país como un motivo para dejar de pagar la cuota. Por último, la baja coincide con tres años sin títulos y dos años sin jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así, no parece haber una sola razón, sino múltiples razones para un combo letal que llevó al club a una caída de 60.000 socios en dos años y 40.000 solamente en el último.