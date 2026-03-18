Pica en punta: cuál es el histórico de Boca que podría ser nuevo entrenador de San Lorenzo

Un entrenador con paso por el exterior podría llegar al club. Qué dijo un dirigente del club sobre la posibilidad.

San Lorenzo debe reordenarse por completo luego de un sinfín de situaciones que conforman un contexto complejo para la institución y provoca un dolor de cabeza general que recae en la presión de los jugadores para conseguir resultados que lo saquen de dicho lugar. Pero desde lo futbolístico tampoco hay respuesta y es por eso que este martes echaron a Damián Ayude de su puesto de entrenador.

La salida del DT sentenciada por la comisión directiva generó que ahora la misma tenga que salir a evaluar distintos perfiles con el fin de definir a quién buscarán para ocupar un cargo clave para el futuro del equipo. En las últimas horas comenzú una danza de nombres de posibles ocupantes al cargo, pero hay uno que pica en punta .

Se trata de Martín Palermo , exjugador que brilló en Boca y tuvo paso como entrenador por clubes como Aldosivi, Platense, Olimpia de Paraguay, Fortaleza de Brasil, entre otros. Desde la institución se mostraron ilusionados con escuchar el proyecto del DT para ver si avanzan o no en la concentración.

palermo portada Martín Palermo opinó sobre la posible llegada de Borja a Boca.

Ulises Morales, presidente de la Asamblea de San Lorenzo habló con Doble Amarilla en DS Sports y se expresó sobre la posibilidad de que llegue Martín: “Me gustaría escuchar su proyecto. Me dieron buenas referencias, es una persona seria y trabajadora". Sin embargo, fue claro: "San Lorenzo no está en condiciones de pagar contratos millonarios”.

Por otra parte hablaron de la salida de Ayude: "Se puso al frente en un momento complicado e hizo las cosas bien, pero los resultados mandan, te ponen en un lugar o te sacan. Tengo palabras de agradecimiento para él y le deseo lo mejor".

Deportivo Rincón tiene a sus convocados para el partido contra San Lorenzo

Cada vez falta menos para el partido del viernes entre Deportivo Rincón y San Lorenzo de Almagro por los 32avos de final de la Copa Argentina. El plantel neuquino estará viajando el jueves por la noche rumbo a Buenos Aires y el viernes enfrentará al Ciclón en el estadio Centenario de Quilmes.

Este martes, LMNeuquén tuvo acceso a la lista definitiva de 23 jugadores que Pablo Castro convocó para este encuentro que es histórico para el club y para el fútbol neuquino.

En la nómina están los jugadores históricos, otros que llegaron la temporada pasada y se afirmaron en el plantel, y los refuerzos de jerarquía que ya empezaron a mostrar cosas interesantes en la pretemporada.

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Alejandro Sánchez y Jonathan Criado son los arqueros, al igual que en el torneo de 2025. Como defensores figuran Nicolás y Bruno Di Bello, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Juan Albertinazzi, Marcos Narváez, Jonathan Fleita y Edgardo Díaz.

Entre los volantes viajarán Juan Achetoni, Ezequiel Ávila, Héctor Rueda, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Daniel Carraso, Matías Domínguez y Axel Oyola.

Los delanteros son Cristian Canga, Jorge Rossi, Fernando Inda, Cristian Estigarribia y Jair Blanco.

Estos futbolistas, junto al cuerpo técnico y algunos dirigentes, estarán viajando en vuelo de línea, el jueves 21:40, en desde el aeropuerto neuquino rumbo a Ezeiza. La vuelta está pautada desde Aeroparque el sábado a las 11:35 de la mañana. Los costos del traslado están a cargo de la organización de Copa Argentina.

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Información importante de las entradas

La directiva de Rincón está preocupada y al tanto de lo que viene ocurriendo con las entradas. Los simpatizantes han consultado por diferentes medios y también se dio un intento de estafa a través de redes sociales, por lo cual es un tema delicado que es pertinente atender.

"Queremos informar que la venta de entradas dispuesta por la Copa Argentina se realizará el día miércoles 18 de marzo, de 10 a 18 horas, en Santa Cruz 237, en la Secretaría de Deporte y Cultura del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Recordamos que esta venta no es organizada por Deportivo Rincón, sino que es exclusiva de la organización del torneo", informó el presidente del León, Aníbal Villalba.

"Copa Argentina nos ha solicitado un espacio para llevar adelante la venta de entradas correspondiente al encuentro de 32avos de final frente a San Lorenzo de Almagro. Es importante aclarar que dicha venta no es organizada por nuestra institución, sino que es exclusiva de la organización del torneo, y está destinada a todos los hinchas que deseen acompañar a nuestro club, representante de la provincia de Neuquén", insistió Nito.

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Un rival que tiene todo para perder

San Lorenzo viene de caer 5 a 2 con Defensa y Justicia el lunes por la noche en el Nuevo Gasómetro. Este martes, la dirigencia encabezada por el presidente provisorio, Sergio Constantino, resolvió echar al técnico Damián Ayude, apenas un mes después de haberle renovado el contrato hasta fin de año.

Alan Capobianco, que venía dirigiendo a la reserva, se hará cargo del primer equipo contra Rincón. La idea es contratar otro técnico lo antes posible y como nombres posibles suenan el Kily González y Martín Palermo.

San Lorenzo llega con algunos malos resultados, DT interino y las lesiones recientes del capitán, Gastón Hernández, y de otro jugador de experiencia como Ezequiel Cerutti. Ambos se rompieron los ligamentos cruzados en el duelo ante Boca.