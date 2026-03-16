Deportivo Rincón denunció intento de estafa a hinchas para viajar a la Copa Argentina

El partido contra San Lorenzo, por 32avos de final, se jugará el viernes en la cancha de Quilmes.

En un par de días, el plantel de Deportivo Rincón viajará para jugar un partido histórico. El viernes 20 de marzo enfrentará a San Lorenzo en la primera fase de la Copa Argentina , en un duelo a disputarse en el estadio Centenario de Quilmes. Para ese partido, la dirigencia había avisado que habrá facilidades para que los hinchas puedan viajar.

Sin embargo, en los últimos días el propio club denunció un intento de estafa a sus hinchas a través de un comunicado en sus diferentes canales de comunicación.

Allí, la institución del norte neuquino informa que "Circula información falsa sobre el viaje organizado al partido de Copa Argentina".

ON - Futbol Rincon vs Cipolletti (14) Omar Novoa

El comunicado del León

El Club Deportivo Rincón informa a sus socios, hinchas, familiares y a la comunidad en general que está circulando un flyer falso en redes y mensajes que ofrece un supuesto viaje organizado (colectivo ida y vuelta, viandas, bebidas y entrada) al encuentro San Lorenzo vs. Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina, el viernes 20 de marzo a las 21:15 hs en el Estadio Centenario de Quilmes, por $50.000.

Esta promoción es completamente FALSA y NO tiene aval ni organización por parte del Club Deportivo Rincón. No existe ningún paquete oficial de viaje ni promoción institucional de este tipo. Se trata de una posible estafa para obtener datos personales o pagos anticipados. El partido está confirmado por la AFA en la fecha, horario y sede indicados, pero cualquier traslado o entrada debe gestionarse de manera individual o por vías confiables.

Recomendamos NO realizar pagos ni compartir datos personales. Verifiquen toda información en canales oficiales del club: Instagram: @deporincon

Facebook: Club Deportivo Rincón.

Ante dudas, contacten directamente al club por estas vías oficiales. ¡Cuidémonos y apoyemos al León con responsabilidad!

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El próximo viernes 20 de marzo, su primer partido oficial del año será contra San Lorenzo de Almagro, en un partido histórico para la institución neuquina y para todo el fútbol regional.

La organización de Copa Argentina confirmó la semana pasada que el estadio Centenario de Quilmes será sede del duelo ante el Ciclón. Además, se oficializó el horario de las 21:15 como el indicado para el puntapié inicial.

Para el León será el segundo cruce contra un equipo de primera, luego de lo ocurrido contra Newell's en cancha de Unión de Santa Fe hace siete años.

Los últimos refuerzos

Pablo Castro tuvo dos noticias más en las últimas horas con las llegadas de los últimos refuerzos para completar el plantel. El primero es Marcos Narváez, defensor izquierdo que llega proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza para reforzar la última línea del León. Además, llegó Bruno Di Bello, lateral derecho cuyo último equipo fue Kimberley de Mar del Plata, con el que enfrentó a Rincón en el último torneo.

Después de jugar Copa Argentina y tener fecha libre en el comienzo del Federal A, Deportivo Rincón comenzará su camino en la tercera categoría el 29 de marzo contra FADEP de Mendoza.