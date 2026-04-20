Por qué fue una fecha muy atípica del Federal A y cómo quedó la tabla

Uno de los resultados más importantes fue la victoria de Cipo sobre Deportivo Rincón como visitante.

La quinta fecha del Federal A en su edición 2026 tuvo muchos resultados atípicos, empezando por la gran victoria de Cipo ante Deportivo Rincón como visitante, por la zona 3. El albinegro logró su primer triunfo en el norte neuquino sobre seis presentaciones y fue un ejemplo de varios marcadores inéditos durante el fin de semana.

Es que la tercera categoría del fútbol argentino se caracteriza por la escasa cantidad de triunfos visitantes.

De hecho, en el grupo que integran el León y el Capataz, no había éxitos fuera de casa sobre 16 presentaciones hasta el último sábado cuando el conjunto de Fabián Enríquez se impuso 2-1 con el doblete de Maximiliano López .

deportivo rincón cipo (2)

Fueron ocho victorias visitantes, cinco locales y tres igualdades sumando las cuatro zonas. Tres de esos éxitos en casa ajena se dieron en el grupo 3, donde además de Cipo también ganaron Juventud Unida Universitaria y Atenas de Río Cuarto, frente a FADEP de Mendoza y Costa Brava de General Pico, respectivamente.

Solo Huracán Las Heras se pudo imponer de local a San Martín de Mendoza por 1 a 0, en lo que fue su primera victoria del campeonato.

Todos estos resultados dejaron a los puntanos en lo más alto y a Cipo como escolta.

tabla federal a zona 3 quinta fecha Fuente: Promiedos

Olimpo y Douglas Haig, los dos con puntaje perfecto

Para seguir de racha en el arranque del certamen, otros dos equipos se impusieron fuera de casa.

En la zona 4, Olimpo obtuvo su cuarta victoria en igual cantidad de presentaciones al superar a Kimberley en Mar del Plata con gol del exCipo Cristian Ibarra.

En ese grupo el escolta es el sorprendente Sol de Mayo, que superó por la mínima a Guillermo Brown en Viedma gracias al tanto de Santiago Jara, otro exCipo, y tiene los mismos puntos que Alvarado (8). El equipo que viene de descender desde la Primera Nacional derrotó a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi por 1 a 0.

tabla federal a zona 4 quinta fecha Fuente: Promiedos

Por su parte, Douglas se volvió a Pergamino con los tres puntos en el bolsillo para sumar 15 en total. Se impuso 1-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco y manda cómodo en la zona 1. Su escolta es 9 de Julio de Rafaela, que le metió 3 de visitante a El Linqueño.

Otro que ganó en casa ajena fue Gimnasia de Chivilcoy, que superó al colista Atlético Escobar por 2 a 0 y se acomodó mejor en la tabla.

Finalmente, Mitre de Posadas está arriba de todos en la zona 2. Su éxito ante Juventud Antoniana en Salta, por 2 a 1, lo puso en la cima de las posiciones. En ese partido se dio la particularidad que el local tuvo un penal a los dos minutos, pero Guillermo Bachke se lo atajó a Matías Vicedo y fue clave en la victoria de su equipo.

Apenas tres empates

Además del empate sin goles entre Villa Mitre y Santamarina, hubo dos 1 a 1: Independiente de Chivilcoy-Defensores de Villa Ramallo y Sarmiento de Resistencia-San Martín de Formosa.

Los otros locales que ganaron

Además de Sol de Mayo y Huracán (LH), también ganaron:

-Sol de América, 2-1 a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco)

-Boca Unidos, 3-1 a Tucumán Central

-Sportivo Las Parejas, 2-1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay