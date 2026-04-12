Deportivo Rincón sumó en San Luis por las manos del "Oso" Sánchez

El arquero del León fue clave para mantener el cero en su arco. Fue empate sin goles con Juventud Unida Universitario.

Alejandro Sánchez resultó determinante para Deportivo Rincón . El Oso tuvo una actuación destacada en el empate del León frente a Juventud Unida Universitario de San Luis, por la cuarta fecha de la zona 3 del Federal A . El experimentado arquero demostró en cancha sus pergaminos y así el conjunto neuquino se mantiene sin derrotas en lo que va del certamen.

La tarde fue compleja para los dirigidos por Pablo Castro, que no pudieron hacer su juego en tierras puntanas. Pese a contar con el regreso de Rodrigo Herrera en defensa y repetir la mayor parte del equipo que le había ganado a Argentino de Monte Maíz, Rincón se vio superado en la etapa inicial.

La falta de puntería de los locales y la primera de las atajadas de Sánchez impidieron que Juventud abriera el marcador. Además de manejar la pelota, el conjunto de San Luis tuvo chances claras mediante Ezequiel Sosa y Cristian Chavarría, que fallaron ante el Oso.

En el único remate al arco con peligro de la etapa inicial para la visita, Ezequiel Ávila exigió la respuesta de Julián Lucero, que tuvo escasa actividad.

Si bien en el complemento el trámite más parejo, Alan Lima también dispuso de una oportunidad clara, pero Sánchez le negó el grito de gol que hubiese significado la apertura del marcador.

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Los ingresos de Bruno Di Bello, Jorge Rossi, Facundo Miguel, Juan Albertinazzi y Carlos Canga le permitieron al equipo de Castro renovar energías y defender mejor, aunque faltó la parte ofensiva.

Sobre el cierre, Juventud tuvo dos chances claras casi seguidas. Primero la sacó Herrera en un rechazo fundamental y después el disparo del defensor Eber Garro pegó en el travesaño.

No hubo tiempo para más y el pitazo final del desconocido Maximiliano Zilcan Pérez le cayó mucho mejor al León que a los locales.

Luego de tener libre la primera fecha, Rincón sacó un puntazo con uno menos contra FADEP de Mendoza, ganó en casa ante Argentino (MM) y se trajo un punto de San Luis.

Será clave para el representante neuquino en la categoría ganarle a Cipo en la próxima fecha, para hacer valer los puntos que saca afuera. El partido se disputará en el Elías Moisés Gómez del norte de la provincia.

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Muchos empates

La zona 3 del Federal A es la que tiene más empates en las primeras cuatro fechas del certamen. A la igualdad de Rincón se suma la de Cipo, que no pudo con Costa Brava en La Visera y fue 1 a 1.

También hubo igualdades sin goles en Monte Maíz, entre Argentino y FADEP, y en Río Cuarto, entre Atenas y Huracán Las Heras.

Sobre 16 encuentros disputados en la zona 3, no hubo ningún triunfo visitante en lo que va del torneo.

La paridad se nota en todos los rubros estadísticos, como por ejemplo la cantidad de victorias y derrotas de cada equipo: ninguno ganó o perdió más de un partido.