Un impresionante vuelco terminó con un muerto en Rincón de los Sauces
El siniestro se registró en la ruta provincial 5. En el lugar trabajaron autoridades de Añelo y Rincón de los Sauces.
Horas de conmoción se vivieron esta mañana en Rincón de los Sauces. La Central de Bomberos de la localidad recibió un llamado alrededor de las 8:25 horas alertando por un siniestro en cercanías del Bajo del Choique, en la ruta provincial 5.
Al llegar al lugar, autoridades se encontraron con un autovuelco y la presencia de una ambulancia de un yacimiento asistiendo al conductor.
Trabajaron en el lugar personal del Hospital y Policía de Añelo, además al personal del Hospital y Bomberos de Rincón de los Sauces. Según confirmó personal de Bomberos de Rincón de los Sauces, el conductor murió en el acto al salir despedido del vehículo.
A su vez, se indicó que el masculino se dirigía sentido Rincón de los Sauces hacia Añelo.
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