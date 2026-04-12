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Un impresionante vuelco terminó con un muerto en Rincón de los Sauces

El siniestro se registró en la ruta provincial 5. En el lugar trabajaron autoridades de Añelo y Rincón de los Sauces.

Un impresionante vuelco terminó con un muerto en Rincón de los Sauces

Horas de conmoción se vivieron esta mañana en Rincón de los Sauces. La Central de Bomberos de la localidad recibió un llamado alrededor de las 8:25 horas alertando por un siniestro en cercanías del Bajo del Choique, en la ruta provincial 5.

Al llegar al lugar, autoridades se encontraron con un autovuelco y la presencia de una ambulancia de un yacimiento asistiendo al conductor.

Trabajaron en el lugar personal del Hospital y Policía de Añelo, además al personal del Hospital y Bomberos de Rincón de los Sauces. Según confirmó personal de Bomberos de Rincón de los Sauces, el conductor murió en el acto al salir despedido del vehículo.

A su vez, se indicó que el masculino se dirigía sentido Rincón de los Sauces hacia Añelo.

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