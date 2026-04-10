Llegó el Artemis II a la Tierra: comienza el operativo de rescate en el océano

Enterate todo lo que tenés que saber de la vuelta de la primer misión tripulada que llegó a la orbita lunar desde 1972.

La NASA fijó un rango de 3.704 kilómetros en el Pacífico para el amerizaje de la cápsula Orión.

La misión Artemis II fue un éxito. Luego de diez días en el espacio y un recorrido que volvió a colocar a la humanidad en la órbita lunar, la tripulación regresó a la Tierra en una maniobra que combinó precisión extrema y alto riesgo.

El operativo de reingreso marca el cierre de una misión que busca allanar el camino para el retorno humano a la Luna .

El descenso de la cápsula Orion estaba programado para la noche de este viernes 10 de abril y a las 21.07, cayó en aguas del Pacífico. Con una secuencia que exigía coordinación milimétrica. Aunque la misión cumplió sus objetivos principales, la atención se concentraba en el tramo final, considerado el más delicado de todo el viaje.

Los detalles del aterrizaje: maniobra y horarios

La maniobra final consistía en un splashdown o amerizaje controlado en las aguas del océano Pacífico. La agencia espacial mantenía una vigilancia constante sobre la trayectoria de la cápsula.

luna artemis La misión Artemis II se prepara para el reingreso a la Tierra tras completar un viaje histórico alrededor de la Luna y poner a prueba sistemas clave de la nave Orion.

El cronograma oficial de la NASA establecía que la nave espacial llegaría a la superficie terrestre este viernes 10 de abril a las 20:07 (horario correspondiente a las 17:07 PDT). Este evento ocurrirá frente a la costa de San Diego, en los Estados Unidos. Para los observadores en la Argentina, el horario del arribo coincide con las 21 horas de esa misma jornada.

Asimismo, los especialistas brindaron detalles técnicos en una transmisión especial, este miércoles. Según los datos oficiales, la cápsula alcanzaró los 40.233 km/h en su caída y a los 1800 metros de altura se abrieron los paracaídas principales. Se esperaba que el ingreso a la atmósfera se concretara a las 20.53 hora argentina, algo que ocurrió al pie de la letra. Fueron 13 minutos desde la entrada a la atmósfera hasta el amerizaje.

“La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, destacaron.

Embed - NASA's Artemis II Live Mission Coverage (Official Broadcast)

Un regreso a máxima velocidad de la Luna a la Tierra

El reingreso de Orion representa uno de los desafíos técnicos más complejos. La cápsula debía ingresar a la atmósfera terrestre a más de 40.000 km/h, lo que genera una fricción capaz de elevar la temperatura externa a cerca de 2700°C. En ese contexto, el funcionamiento del escudo térmico resultaba determinante.

artemis 2 Cuatro astronautas recorren la mayor distancia alcanzada por una tripulación humana hacia la cara oculta del satélite.

Además de soportar ese calor extremo, la nave debía respetar un ángulo de entrada muy preciso. Una leve desviación podría alterar la trayectoria y comprometer la seguridad de la tripulación. La maniobra requiere que Orion se alinee con un ángulo cercano a los -5,8° respecto del horizonte, un margen mínimo que no admitía errores.

Durante el descenso, los astronautas atravesaron un período de incomunicación total de seis minutos, producto de la ionización que rodea la cápsula.

La secuencia final incluía el despliegue de paracaídas en tres etapas, diseñados para reducir la velocidad antes del amerizaje en el océano Pacífico. Cada fase del procedimiento resulta clave para garantizar un regreso seguro.

Paso a paso el regreso