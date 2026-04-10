Llegó el Artemis II a la Tierra: comienza el operativo de rescate en el océano
Enterate todo lo que tenés que saber de la vuelta de la primer misión tripulada que llegó a la orbita lunar desde 1972.
La misión Artemis II fue un éxito. Luego de diez días en el espacio y un recorrido que volvió a colocar a la humanidad en la órbita lunar, la tripulación regresó a la Tierra en una maniobra que combinó precisión extrema y alto riesgo.
El operativo de reingreso marca el cierre de una misión que busca allanar el camino para el retorno humano a la Luna.
El descenso de la cápsula Orion estaba programado para la noche de este viernes 10 de abril y a las 21.07, cayó en aguas del Pacífico. Con una secuencia que exigía coordinación milimétrica. Aunque la misión cumplió sus objetivos principales, la atención se concentraba en el tramo final, considerado el más delicado de todo el viaje.
Los detalles del aterrizaje: maniobra y horarios
La maniobra final consistía en un splashdown o amerizaje controlado en las aguas del océano Pacífico. La agencia espacial mantenía una vigilancia constante sobre la trayectoria de la cápsula.
El cronograma oficial de la NASA establecía que la nave espacial llegaría a la superficie terrestre este viernes 10 de abril a las 20:07 (horario correspondiente a las 17:07 PDT). Este evento ocurrirá frente a la costa de San Diego, en los Estados Unidos. Para los observadores en la Argentina, el horario del arribo coincide con las 21 horas de esa misma jornada.
Asimismo, los especialistas brindaron detalles técnicos en una transmisión especial, este miércoles. Según los datos oficiales, la cápsula alcanzaró los 40.233 km/h en su caída y a los 1800 metros de altura se abrieron los paracaídas principales. Se esperaba que el ingreso a la atmósfera se concretara a las 20.53 hora argentina, algo que ocurrió al pie de la letra. Fueron 13 minutos desde la entrada a la atmósfera hasta el amerizaje.
“La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, destacaron.
Un regreso a máxima velocidad de la Luna a la Tierra
El reingreso de Orion representa uno de los desafíos técnicos más complejos. La cápsula debía ingresar a la atmósfera terrestre a más de 40.000 km/h, lo que genera una fricción capaz de elevar la temperatura externa a cerca de 2700°C. En ese contexto, el funcionamiento del escudo térmico resultaba determinante.
Además de soportar ese calor extremo, la nave debía respetar un ángulo de entrada muy preciso. Una leve desviación podría alterar la trayectoria y comprometer la seguridad de la tripulación. La maniobra requiere que Orion se alinee con un ángulo cercano a los -5,8° respecto del horizonte, un margen mínimo que no admitía errores.
Durante el descenso, los astronautas atravesaron un período de incomunicación total de seis minutos, producto de la ionización que rodea la cápsula.
La secuencia final incluía el despliegue de paracaídas en tres etapas, diseñados para reducir la velocidad antes del amerizaje en el océano Pacífico. Cada fase del procedimiento resulta clave para garantizar un regreso seguro.
Paso a paso el regreso
- Separación y reentrada a la atmósfera: la nave tiene dos partes, el modelo de servicio y la cápsula, se separan antes de ingresar a la atmósfera y allí comienza el reingreso
- Blackout de comunicaciones: cuando desaceleran, se genera una nube de plasma alrededor de la capsula que los mantiene algunos minutos incomunicados.
- Descenso con paracaídas: es un sistema que desacelera en tres etapas diferentes, son once paracaídas que se van abriendo en etapas, para evitar el shock de los astronautas.
- Amerizaje: la cápsula cae en el océano.
- Recuperación, de la capsula en helicóptero.
- Rescate, de los astronautas y de la cápsula. Intervienen en el operativo, la Fuerza Aérea de EEUU y la Marina.
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