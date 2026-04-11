En 11 fotos: las mejores imágenes del amerizaje y operativo de rescate de los astronautas del Artemis II
Tras su viaje a la Luna, los cuatro astronautas de la Nasa regresaron a la tierra en la cápsula Orión a las 21:07 de este viernes.
La misión Artemis II concluyó este viernes una travesía histórica con el reingreso de la nave Orion a la atmósfera terrestre y su amerizaje exitoso en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, en California.
La llegada de la cápsula que transportaba a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen marcó el cierre del primer viaje tripulado del programa Artemis y el primer sobrevuelo humano de la Luna desde la era Apolo.
El retorno representó una de las etapas más críticas de la misión, ya que Orion debió ingresar a la atmósfera a una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora, resistir temperaturas que superaron los 2.700 grados y ejecutar una secuencia precisa de frenado y despliegue de paracaídas antes del amerizaje.
El descenso se concretó tras la separación del módulo de servicio y una fase de reentrada que incluyó una breve pérdida de comunicaciones, provocada por el plasma que se forma alrededor de la cápsula durante el contacto con la atmósfera.
Finalmente, la nave desplegó sus paracaídas, redujo la velocidad y amerizó en la zona prevista, donde equipos de rescate de la Marina de Estados Unidos iniciaron las tareas de aseguramiento de la cápsula y asistencia a la tripulación.
Las mejores fotos de la llegada del Artemis
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