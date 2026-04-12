Inédito: un operativo terminó con la demora de un hombre con seis pedidos de captura

La División Motorizada de la Policía llevó a cabo el procedimiento que terminó también con el secuestro de una moto que contaba con pedido vigente.

Este sábado personal de la División Motorizada de la Policía del Neuquén llevó a cabo dos intervenciones que terminaron con el secuestro de una motocicleta y la demora de un hombre con varios requerimientos judiciales.

Por la tarde, alrededor de las 13 horas, efectivos realizaban un patrullaje preventivo cuando interceptaron a una moto Honda CG 150cc, color gris, circulaba sin chapa patente y sin espejos retrovisores.

Dos personas circulaban a bordo del rodado y una de ellas se dio a la fuga al momento de la identificación. En el lugar lograron identificar al conductor , un hombre de 43 años en situación de calle. Luego se realizó la verificación con el Centro de Análisis Criminal, que indicó que tanto el individuo como la moto contaban con requerimientos judiciales.

El rodado poseía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría 41°, en el marco de una causa por presunto robo ocurrido el 4 de abril, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Ambos fueron trasladados a sede policial para continuar con las diligencias correspondientes.

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La Policía logró identificar a un sospechoso con varios pedidos de captura en su contra

Más tarde, alrededor de las 15 horas, otro móvil de la División Motorizada intervino en el caso de un ciclista que denunció un intento de robo. Con los datos que logró aportar, los efectivos localizaron a un sospechoso en inmediaciones de calles Huilén, Mascardi y Abraham.

Al identificar al individuo, de 39 años de edad, se constató mediante el Centro de Análisis Criminal que sobre el mismo pesaban seis pedidos de captura vigentes por distintas causas, entre ellas robos y hurtos en grado de tentativa, además de encubrimiento.

El hombre fue demorado y trasladado a la comisaría correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.

Siguen cayendo los delincuentes prófugos: detuvieron a uno con seis pedidos de captura

Un hombre difícil de encontrar para la Justicia neuquina cayó finalmente en medio de un operativo policial de rutina, luego de emitirse seis pedidos de captura en su contra.

Según informó la Policía, la detención se dio en el marco de tareas de prevención y patrullaje nocturno que realizaba personal de la División Motorizada (DEMOSE) y bicipolicías el lunes por la madrugada.

Durante un recorrido preventivo en jurisdicción de la Comisaría Primera de Neuquén, los uniformados procedieron a la identificación de una persona en la vía pública. Tras la correspondiente verificación de datos en los sistemas oficiales, los efectivos se encontraron con la sorpresa de que el sospechoso no solo era buscado por la Justicia, sino que contaba con seis órdenes de captura activas, emitidas por la Justicia neuquina en relación a distintas causas y tras reiterados intentos por hacerlo comparecer, sin éxito.

Ante lo informado, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes y el demorado fue trasladado a sede policial para la continuidad de las actuaciones legales de rigor, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.