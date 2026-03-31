Una ciudad de Neuquén realizó el secuestro masivo de motos por caños de escape modificados

Con el objetivo de cumplir el lema de “tolerancia cero a los escapes modificados”, una ciudad de la provincia de Neuquén realizó controles nocturnos que terminaron con el secuestro de varias motocicletas y la elaboración de multas millonarias .

El operativo tuvo lugar el pasado viernes 27 en la localidad de Zapala, donde la Fiscalía Municipal y la Policía de la provincia llevaron adelante un trabajo articulado.

Como resultado de los procedimientos, se concretó el secuestro de siete motos que circulaban con caños de escape modificados. Además, se labraron múltiples actas contravencionales a los infractores, en línea con la normativa vigente.

Los controles se enmarcan dentro de la Ordenanza N° 2158 aprobada en 2025 por el Concejo Deliberante, que establece multas y sanciones para conductores por los ruidos molestos que ocasionen autos y motos. La ley contempla sanciones económicas que van desde los $2.339.146 hasta los $7.017.439 en casos de reincidencia.

control de motos y autos zapala 2 Gentileza: Municipalidad de Zapala.

La palabra del Municipio

La secretaria de Gobierno de Zapala, Belén Aragón, detalló a Canal 7 que, además de las multas y de retener el vehículo, el municipio procederá a la destrucción de los caños de escape secuestrados.

“No hablamos solamente del descanso nocturno y del descanso en horario de la siesta, sino también con el susto que provocan las explosiones de este tipo de vehículo”, explicó Aragón y agregó: “no se sabe si es un disparo, si es una moto y la verdad que malpredispone a la población”. “No hablamos solamente del descanso nocturno y del descanso en horario de la siesta, sino también con el susto que provocan las explosiones de este tipo de vehículo”, explicó Aragón y agregó: “no se sabe si es un disparo, si es una moto y la verdad que malpredispone a la población”.

Respecto al operativo del fin de semana, la funcionaria explicó que demandó el servicio de varias áreas municipales, entre las que estuvo la Fiscalía Administrativa Municipal y el sector de Tránsito en conjunto con personal de Tránsito de la provincia.

municipalidad de zapala Gentileza: Municipalidad de Zapala.

Controles de alcoholemia y medición de ruidos molestos

Asimismo, Aragón detalló que se realizaron controles de alcoholemia ya que “nosotros somos alcohol cero. Tolerancia cero al alcohol y tolerancia cero a los ruidos molestos”.

Sumado a esto, los controles que se realizaron sobre la Avenida San Martín, calle Avellaneda, calle Roca, calle Brown y en el Parque del Bicentenario contaron con la presencia de un decibelímetro.

El objetivo del mismo fue medir los ruidos molestos. “Contamos con un decibelímetro, claramente calibrado y acondicionado para este fin”.

Finalmente, la secretaria adelantó que se realizarán nuevos operativos en distintos puntos de la ciudad de Zapala. “Alertamos a quienes estén pensando en modificar sus motos que no lo hagan y a los que ya las modificaron, les damos la posibilidad de que lo reviertan porque estos operativos van a seguir”, concluyó Aragón.