Zapala: en medio de un evento familiar, se enteró que le estaban usando sus tarjetas

Ocurrió 10 días atrás y la Policía de Investigaciones de la localidad logró importantes avances en la investigación iniciada.

Una vecina de Zapala vivió una situación de película: mientras se encontraba en una reunión familiar, se enteró que alguien estaba operando con sus tarjetas y generándole deudas. El robo fue esclarecido y ya hay dos personas bajo investigación.

Desde la Policía se informó que la investigación comenzó el pasado 15 de marzo, alrededor de las 20 , cuando una mujer denunció que autores desconocidos habían sustraído varias de sus pertenencias del interior de su camioneta Ford Ranger, la cual había dejado estacionada en inmediaciones de las calles Malvinas Argentinas y Avellaneda de Zapala , mientras asistía a un evento familiar .

Fue en ese contexto cuando, tras recibir una notificación por un intento de compra fallida a través de la aplicación Mercado Pago , salió de la vivienda en la que se encontraba, se acercó a su camioneta y allí constató junto a su pareja la pesadilla: había sufrido el robo de dos billeteras que habían dejado en el vehículo y que contenían documentación personal y tarjetas bancarias.

Posteriormente, comenzaron también a revisar aplicaciones de billeteras virtuales y home banking que se habían realizado múltiples compras con dichas tarjetas en distintos comercios locales, registrándose al menos cinco operaciones por sumas significativas en los últimos minutos.

comisaria zapala

Al acudir a realizar la denuncia, la víctima aportó comprobantes de esas compras, que permitieron orientar la investigación. A partir de estos elementos, efectivos policiales trabajaron en conjunto con la División Investigaciones por los días siguientes y también se analizó material fílmico de los comercios donde habrían actuado los delincuentes. Esto permitió identificar al presunto autor del hecho y establecer el domicilio vinculado, lo que derivó en la solicitud de una orden judicial de allanamiento que se concretó el pasado viernes.

Finalmente, con la intervención de la Unidad Fiscal de Respuesta Rápida, se procedió a la requisa, en la que se logró el secuestro de cuatro elementos de interés directamente relacionados con la causa.

Asimismo, se procedió a la demora de dos personas mayores de edad, quedando ambas a disposición de la Justicia.

Le robaron tarjetas de su casa y encontró a los delincuentes

En noviembre pasado, una mujer en San Martín de los Andes sufrió el robo de sus tarjetas y, tras ver las compras que hacían los delincuentes, decidió ir tras ellos. La Policía logró aprehender a uno de los responsables.

Según consignó el portal Realidad Sanmartinense, el hecho ocurrió el jueves por la madrugada, cuando ladrones no identificados ingresaron a una vivienda de calle General Roca al 270 de la localidad cordillerana, al parecer sin forzar ninguna abertura y se llevaron una mochila que contenía documentación y tarjetas de la propietaria, además de otros objetos de valor.

Alrededor de las 2, la mujer, que no se encontraba en el domicilio, comenzó a recibir alertas de movimientos bancarios y compras con sus tarjetas, las cuales ella no se encontraba utilizando, y así se percató de que alguien le había robado los plásticos y estaba operando con ellos.

ypf curruhuinca san martin de los andes

Sin dudarlo, la víctima no se quedó de brazos cruzados y optó por actuar con rapidez antes de esperar al horario de atención del banco para denunciar lo ocurrido.

Así, se dirigió a una estación de servicio YPF sobre calle Cacique Curruhuinca, donde se había registrado uno de los movimientos, en busca de el o los delincuentes.

Una vez allí, se encontró con un grupo de personas que al parecer eran quienes estaban manipulando sus pertenencias, pero para no arriesgarse a ser agredida, no intervino sola, sino que llamó a la Policía y aportó las descripciones físicas de los sospechosos. Se trataba de cinco personas: una mujer, dos hombres y dos adolescentes.