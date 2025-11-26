Inseguridad: preocupan los robos en cercanías del Parque Central de Neuquén

Denuncian que es una zona de muchos robos con inhibidor. A la víctima le llevaron cosas de trabajo y el certificado de discapacidad de su hijo.

A raíz de un robo con inhibidor que sufrió una vecina en las últimas horas, una comerciante contó que la situación de inseguridad preocupa en la zona del Parque Central , en el centro de Neuquén . Señalan que un grupo de personas se encuentra al acecho de oportunidades para robarle a las víctimas.

Claudia es una comerciante de calle San Martín e Yrigoyen y fue quien contó lo ocurrido a LU5 este miércoles. Según detalló, el robo se dio el martes pasado el mediodía, cuando su clienta llegó al local con el fin de comprar algo muy específico y retirarse con rapidez.

Dejó su auto estacionado en la vereda de enfrente, junto al Parque Central, pero al volver a él al cabo de "cinco segundos", se encontró que le habían sustraido una mochila en la que llevaba dinero, tarjetas, documentación y papeles de su trabajo. El hecho habría sido cometido con un inhibidor de alarma, dado que el auto no presentaba daños.

La comerciante contó que este tipo de hechos son lamentablemente muy frecuentes en el sector y que otros vecinos y comerciantes de la zona tienen a un grupo de personas identificadas como los posibles responsables de estos sucesos de inseguridad.

Rápidamente, la comerciante prestó asistencia a la víctima, quien inició la molesta tarea de tener que llamar a las empresas correspondientes para dar de baja sus tareas. En simultáneo, se avisó a la Policía.

"Le habían llevado todo", confió Claudia, quien expresó compartir la "impotencia" de la víctima en el momento. Lo más importante de entre lo robado, sin embargo, eran no objetos de valor económico sino personal: el certificado de discapacidad de uno de sus hijos y su agenda de trabajo, con información muy importante.

La comerciante destacó que es importante concientizar acerca de los peligros actuales de la calle, sobre todo en la zona ahora que se acercan las fiestas y este tipo de delincuentes "barren todo el Parque Central" en busca de víctimas.

Por otro lado, señaló que uno de los puntos que creen contribuyen a la situación actual es que: "El Parque Central se ha tornado en el hogar de familias que vienen de afuera y no consiguen trabajo. Entran 20 a 25 familias por día a Neuquén y, en eso de no encontrar trabajo, empiezan a boyar acá, duermen acá, hay mucha droga, hay muchas cosas que no sé si se dicen y todas esas cosas empiezan a sumarse a la situación", denunció la comerciante.

En septiembre, un vecino de Neuquén compartió un video donde quedó registrado cómo le robaban su camioneta mientras realizaba una compra en un local de maderas. El hecho ocurrió un lunes por la tarde y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el movimiento de un auto sospechoso y de un hombre que, en cuestión de segundos, logra abrir el vehículo y llevárselo sin dejar rastros, por lo que sospechan que utilizaron inhibidores.