Qué es la columna de humo que se ve en el oeste neuquino: lo que se sabe

Este miércoles pasado el mediodía una impresionante humareda sorprendió a los vecinos de la zona aledaña al Aeropuerto.
Este miércoles, pasado el mediodía, una importante columna de humo sorprendió a los vecinos de la zona oeste de Neuquén. Pese a que aún desde los Bomberos de la Policía no han informado de qué se trató, las personas que viven en el sector dijeron que podía ser.
Según indicaron, se trataría de basura que intentaron quemar, pero por el viento se propagó.
El fuerte olor y la columna de humo alertó a los vecinos que dieron aviso a las autoridades para que apaguen las llamas, dado que para las próximas horas se esperan fuertes ráfagas.
