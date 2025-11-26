Rolando Figueroa designó a Tanya Bertoldi como ministra de Infraestructura

Era un lugar que había quedado vacante a fines del año pasado, tras la salida de Rubén Etcheverry.

El gobernador Rolando Figueroa designó a Tanya Bertoldi como nueva ministra de Infraestructura de la provincia de Neuquén. La hasta ahora secretaría de Obras Públicas y presidencia de la Upefe ocupará un cargo que había quedado vacante en diciembre del año pasado, después de la desvinculación de Rubén Etcheverry , que asumió como ministro de Planificación.

La idea de Figueroa era nombrar en su momento en Infraestructura al titular de CALF, Marcelo Severini, algo que finalmente no se dio porque Severini no quiso dejar la presidencia de la cooperativa eléctrica, que era lo que el gobernador pretendía. Y por esta razón Infraestructura había quedado bajo el ala del Ministerio de Economía y Producción.

Ahora, el gobernador llenó ese casillero con una designación, dándole mayor jerarquía, lo mismo que hará, según trascendidos, con la representación vacante de la provincia en el directorio de YPF, tras la salida de Omar Gutiérrez.

A través de su cuenta de la red social X, Figueroa indicó: “He decidido convocar a Tanya Bertoldi para que asuma al frente del Ministerio de Infraestructura, un área clave para sostener el ritmo de trabajo que impulsamos desde el primer día de la gestión”.

“Su compromiso y su capacidad para ordenar y potenciar la gestión de la obra pública nos permiten seguir avanzando con una agenda de obras nunca antes vista, que fortalecen el desarrollo de toda la provincia. Con esta decisión, consolidamos un equipo preparado para afrontar los desafíos que vienen”, señaló el mandatario provincial.

Movimientos en el gabinete

La designación de Bertoldi se suma a los movimientos, con salidas, incorporaciones y cambios de funciones, que Figueroa viene realizando en su gabinete.

Hace unos días, creó el cargo de secretario del Interior de la provincia, donde designó a Gustavo Coatz, que venía desempeñándose como delegado de la región Alto Neuquén y que había sido candidato a senador suplente por la lista de Neuquinizate.

Antes, Joaquín Perrén, también ex candidato de la Neuquinidad, en este caso a diputado nacional, que presidirá la Agencia de Innovación y Desarrollo (ANIDE).

A su vez, Leticia Esteves juró como ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, lo que dio lugar a más cambios: Gustavo Fernández Capiet pasó de ser ministro de Turismo a ser presidente de NeuquénTur e Hipólito Salvatori pasó a ser Secretario de Ambiente y Recursos Naturales.