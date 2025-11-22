Con una apuesta a lo local, comenzó la Fiesta del Chivito en Chos Malal

El gobernador Rolando Figueroa dijo que que "esta fiesta celebra el trabajo de nuestros crianceros y la tradición de la trashumancia".

Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa , quedó formalmente inaugurada este viernes la 17ª Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal . La tradicional celebración del norte neuquino se extenderá hasta el domingo con espectáculos musicales, actividades gauchas y gastronomía regional.

Como cada año, la fiesta cuenta con la tradicional Globa de Chivos, que está a cargo del chef embajador de la gastronomía neuquina, Moncho Vázquez , acompañado de un equipo de cocineros para la preparación de chivos al asador.

Rolando Figueroa enfatizó que "desde la capital histórica y cultural de nuestra provincia damos inicio a una nueva edición de esta fiesta que celebra el trabajo de nuestros crianceros y la tradición de la trashumancia, parte fundamental de nuestra identidad".

Además, destacó que "los mejores chivitos del mundo nacen en estas tierras y los mostramos con orgullo. Nuestra cultura es lo que nos define como pueblo, y en Neuquén esa identidad tiene un sello propio: la neuquinidad". Y agregró que "Es responsabilidad de todos seguir preservándola y haciéndola crecer".

La fiesta comenzó con "una ocupación hotelera al 100%. Se han habilitado casas de particulares que se han supervisado y están en un listado. En turismo también se pueden contactar para poder acceder a esas viviendas y también están nuestras hosterías del norte", dijo el intendente de la localidad, Nicolás Albarracín.

Explicó que las hosterías se encuentran en localidades alrededor de Chos Malal: Huinganco, Varvarco, Las Ovejas, Manzano Amargo, los Miches.

Por otra parte, puntualizó que esta edición tiene como "primer premio una Toyota Hilux 4×4, segundo premio, 5 millones de pesos, tercer premio, 3 millones de pesos", detalló. Este bono puede adquirirse sin necesidad de asistir a la fiesta y el sorteo se realizará el domingo antes de las 12 de la noche.

Fiesta del Chivito Chos Malal Rolando Figueroa (2)

En cuanto a los espectáculos musicales, en la noche inaugural se presentaron, entre otros, India Fernández, Sol de mi Tierra y Arrebol. Luego del acto formal de apertura, subieron al escenario la Orquesta municipal, Alma rezabaile, Ernesto, Guevara, Piko Frank y Los hermanos Contretas, entre otros.

Este sábado sábado se presentarán Los Herrera y Los Reales del Valle, mientras que el domingo 23 el cierre estará a cargo de Lucas Sugo y Dale Q’ Va.

Acompañaron al gobernador en la jornada inaugural el intendente local, Nicolás Albarracín; y los ministros jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Planificación, Rubén Etcheverry; y de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli.