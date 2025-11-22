Con una apuesta a lo local, comenzó la Fiesta del Chivito en Chos Malal
El gobernador Rolando Figueroa dijo que que "esta fiesta celebra el trabajo de nuestros crianceros y la tradición de la trashumancia".
Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, quedó formalmente inaugurada este viernes la 17ª Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal. La tradicional celebración del norte neuquino se extenderá hasta el domingo con espectáculos musicales, actividades gauchas y gastronomía regional.
Como cada año, la fiesta cuenta con la tradicional Globa de Chivos, que está a cargo del chef embajador de la gastronomía neuquina, Moncho Vázquez, acompañado de un equipo de cocineros para la preparación de chivos al asador.
Rolando Figueroa enfatizó que "desde la capital histórica y cultural de nuestra provincia damos inicio a una nueva edición de esta fiesta que celebra el trabajo de nuestros crianceros y la tradición de la trashumancia, parte fundamental de nuestra identidad".
Además, destacó que "los mejores chivitos del mundo nacen en estas tierras y los mostramos con orgullo. Nuestra cultura es lo que nos define como pueblo, y en Neuquén esa identidad tiene un sello propio: la neuquinidad". Y agregró que "Es responsabilidad de todos seguir preservándola y haciéndola crecer".
La fiesta comenzó con "una ocupación hotelera al 100%. Se han habilitado casas de particulares que se han supervisado y están en un listado. En turismo también se pueden contactar para poder acceder a esas viviendas y también están nuestras hosterías del norte", dijo el intendente de la localidad, Nicolás Albarracín.
Explicó que las hosterías se encuentran en localidades alrededor de Chos Malal: Huinganco, Varvarco, Las Ovejas, Manzano Amargo, los Miches.
Por otra parte, puntualizó que esta edición tiene como "primer premio una Toyota Hilux 4×4, segundo premio, 5 millones de pesos, tercer premio, 3 millones de pesos", detalló. Este bono puede adquirirse sin necesidad de asistir a la fiesta y el sorteo se realizará el domingo antes de las 12 de la noche.
En cuanto a los espectáculos musicales, en la noche inaugural se presentaron, entre otros, India Fernández, Sol de mi Tierra y Arrebol. Luego del acto formal de apertura, subieron al escenario la Orquesta municipal, Alma rezabaile, Ernesto, Guevara, Piko Frank y Los hermanos Contretas, entre otros.
Este sábado sábado se presentarán Los Herrera y Los Reales del Valle, mientras que el domingo 23 el cierre estará a cargo de Lucas Sugo y Dale Q’ Va.
Acompañaron al gobernador en la jornada inaugural el intendente local, Nicolás Albarracín; y los ministros jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Planificación, Rubén Etcheverry; y de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli.
