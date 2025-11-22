Ruta 40: cómo será el operativo por el Gran Fondo que incluirá cortes totales

La Ruta de los 7 Lagos tendrá interrupciones totales este sábado y domingo por el Gran Fondo. Habrá desvíos, controles y circulación asistida entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

El Gran Fondo de Siete Lagos se corre este fin de semana

La organización del evento deportivo Gran Fondo 7 Lagos confirmó que la Ruta Nacional 40 , en el tramo que conecta San Martín de los Andes y Villa La Angostura , tendrá cortes totales de circulación este sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

El operativo tiene como objetivo garantizar la protección de los ciclistas y ordenar uno de los corredores turísticos más concurridos del país.

Los controles, que se desarrollarán durante el fin de semana extra largo, fueron autorizados por Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

SMAndes_FedericoSoto Largada gran fondo 7 lagos _DSC0706.jpg Federico Soto

Horarios y desvíos

Este sábado 22, durante las pruebas Gran Fondo Kids y Crono Élite, habrá un cierre total entre Avenida Arrayanes, Ruta de los 7 Lagos y Lumilla, entre las 9:30 y las 13:00. No se permitirá circular en ningún sentido.

Para el domingo 23, cuando tendrá lugar la principal competencia de 110 kilómetros, la restricción será completa en todo el corredor entre ambas ciudades desde las 7:00 hasta las 13:00.

Desde ese horario, se habilitará media calzada con tránsito asistido y controlado. Desde ese horario, se habilitará media calzada con tránsito asistido y controlado.

La coordinación de los operativo estará a cargo de Gendarmería Nacional, la Policía del Neuquén, los municipios de San Martín y Angostura, y Vialidad Nacional. Se desplegarán puestos de control, móviles en puntos críticos y personal para supervisar los accesos.

SMAndes_FedericoSoto Largada gran fondo 7 lagos _DSC0787.jpg Federico Soto

Recomendaciones para residentes y turistas

Las autoridades del evento solicitaron a los conductores organizar los traslados con anticipación, ya que no habrá circulación durante los tramos de carrera. Los puntos principales son:

Salir de San Martín o Angostura antes del inicio de las pruebas.

Los viajes entre ambas ciudades deberán hacerse por Ruta 237 , con un tiempo estimado de 2 horas y media .

El acceso a Meliquina y Paso Córdoba solo estará permitido hasta las 7:00 .

Quienes circulen por la Ruta de los 7 Lagos antes de las 7 no podrán detenerse.

Los vehículos que acompañen a ciclistas podrán recibir penalizaciones.

SMAndes_FedericoSoto Largada gran fondo 7 lagos _DSC0743.jpg Federico Soto

Un escenario único

Desde la organización destacaron que el operativo busca no solo proteger a los competidores, sino también preservar el ambiente natural del corredor, uno de los paisajes más reconocidos del país. El Gran Fondo 7 Lagos es uno de los eventos más importantes del ciclismo argentino y convoca cada año a cientos de participantes de todas las provincias.

Este año, el evento ha superado los 3500 inscriptos, batiendo un nuevo récord de participantes. En 2024, la 13º edición contó más de 3000 ciclistas de toda Argentina y países limítrofes.