Una violenta pelea de tránsito en Zárate terminó a los tiros entre un policía y dos hombres

Una de las personas permanece internada en estado reservado. La policía de Buenos Aires investiga el enfrentamiento. Mirá el vídeo.

El martes por la tarde se registró un gravísimo episodio en pleno centro de la localidad bonaerense de Zárate , cuando un policía y dos hombres que viajaban en un automóvil resultaron heridos, tras una brutal pelea de tránsito que terminó a los tiros . Uno de los civiles permanece internado con estado reservado. El área de Asuntos Internos de la fuerza analiza las circunstancias del hecho.

Según testigos, todo sucedió luego de una supuesta mala maniobra que podría haber provocado un choque entre un vehículo Fiat Uno blanco y un Peugeot negro . Parte de la secuencia violenta quedó registrada en un vídeo grabado y aportado por un vecino que se encontraba a bordo de un colectivo en la zona.

Durante la primera etapa de la investigación, la fiscalía logró determinar que los vehículos involucrados circularon varias cuadras realizando maniobras peligrosas, en una escalada de violencia que terminó a los disparos.

Una pelea de tránsito terminó a tiros entre un policía y dos hombres en Zárate

A los tiros

La reconstrucción realizada por la policía confirmó que el episodio inicio cuando un subteniente, perteneciente a la DDI Campana y que estaba fuera de servicio, circulaba por calle Rivadavia. Allí discutió con los dos ocupantes del Peugeot, quienes habrían continuado la confrontación mediante frenadas bruscas y movimientos intimidatorios.

Al llegar a la intersección de Almirante Brown, uno de los hombres del automóvil negro habría disparado desde el interior del vehículo, hiriendo al oficial en el hombro izquierdo. El agente, visiblemente afectado, respondió con su arma reglamentaria y el tiro impactó en el muslo derecho del conductor y en el brazo e ingle del acompañante.

Tras los disparos, el policía descendió del auto y logró reducir a los dos ocupantes, según la información recolectada. Todos los involucrados fueron trasladados al hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde tras ser atendidos, tanto el oficial y como uno de los civiles fueron dados de alta.

Sin embargo, el segundo ocupante del automóvil negro, debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece con pronostico reservado. Hasta el momento no se precisó si se trata del conductor o del acompañante.

tiroteo en zarate El violento episodio ocurrió el martes por la tarde en Zarate.

Investigación

La Comisaría Primera de Zárate inició las primeras actuaciones, pero dada la participación de un efectivo de la fuerza bonaerense, la escena fue preservada por Prefectura Naval Argentina. Además, tras contener la situación, los investigadores secuestraron ambos vehículos, todas las armas utilizadas, entre ellas un revólver calibre 22 con la numeración limada y las prendas del efectivo involucrado.

La causa quedó en manos de la UFI Nº7 de Zárate, a cargo del fiscal Leonardo Blanco, mientras que Asuntos Internos avanza en la investigación administrativa para determinar responsabilidades y evaluar el accionar del agente.

