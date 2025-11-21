La lucha de Ciro: un niño de 11 años que enfrenta el cáncer con valentía y esperanza

La familia de Ciro Barrera comparte su historia y agradece el apoyo de la comunidad en su lucha contra el cáncer.

La historia de Ciro Barrera es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de una familia que enfrenta un diagnóstico devastador. Ciro, un niño de 11 años con una vida normal y sin problemas de salud preexistentes, comenzó a experimentar en el mes de octubre dolores en la rodilla que resultaron ser síntomas de un tumor óseo en el fémur de su pierna derecha. La lesión, que presenta características de osteosarcoma, un tipo de cáncer de hueso que afecta a niños en etapa de crecimiento.

Su familia, compuesta por su mamá, Camila Barrera, y su papá, Ariel Oyarzabal, ha recibido el apoyo de un equipo de especialistas en el Hospital Austral de Pilar en Buenos Aires, donde Ciro fue sometido a una biopsia.

"Salir de ese consultorio fue pisar otra realidad", dijo Camila, recordando el momento en que les dieron la noticia. La familia se enteró de que el tumor había hecho metástasis en los pulmones, lo que complicó aún más la situación.

Durante la semana que el niño estuvo en el hospital, se sometió a una serie de estudios y pruebas, incluyendo tomografías, centellogramas, resonancias y laboratorios. El día más importante fue el viernes 7 de noviembre, cuando se realizó la biopsia que determinará el tipo de tratamiento de quimioterapia que recibirá.

La biopsia y el regreso a Neuquén

Después de la biopsia, la familia de Ciro regresó a Neuquén el domingo 9 de noviembre con la esperanza de que su hijo pudiera retomar su vida de la mejor manera posible. Sin embargo, la situación se complicó cuando no pudo asistir a un viaje escolar debido a la complejidad de su condición.

En la semana siguiente, Ciro visitó al traumatólogo para un control de su recuperación después de la biopsia. Desafortunadamente, la situación empeoró, y Ciro tuvo que adaptarse al uso de muletas debido a la disminución de su movilidad.

La familia de Ciro por estas horas se encuentra en un estado de incertidumbre, esperando el resultado de la biopsia. "Estos días son de mucha incertidumbre y se hacen eternos", dijo Camila. Mientras tanto, Ciro se mantiene positivo y sigue adelante con la ayuda de su familia y amigos.

La esperanza de un futuro mejor

Los resultados de los estudios realizados en Buenos Aires no son alentadores, y la enfermedad avanza. La biopsia es crucial para determinar el tipo de tratamiento de quimioterapia que se aplicará. La familia también está preparada para la posibilidad de una cirugía después del tratamiento para reemplazar o reparar parte del fémur afectado por el tumor.

Los padres de Ciro desean con todo su corazón que la enfermedad se detenga y no continúe avanzando. La lucha contra el cáncer es difícil, pero con el apoyo de la familia y el equipo médico, Ciro y sus afectos están decididos a enfrentar este desafío con mucha esperanza y determinación.

Colecta solidaria

La familia de Ciro sigue luchando contra el cáncer, y su historia es un ejemplo del valentía y el coraje de los niños y sus familias que enfrentan esta enfermedad.

La comunidad se unió a esta lucha y es así que la escuela primaria 125 “Rosalía Núñez de Alcaraz” de Neuquén, donde el pequeño cursa quinto grado, ha organizado una colecta solidaria para ayudar a la familia a solventar los gastos del tratamiento. Para apoyar la causa se abrió un canal a través de una cuenta de Mercado Pago a nombre de Camila Isabel Barrera bajo el Alias: cirobarrera2014

El nombre de la campaña es “Ciro Nos Necesita”. La familia de Ciro agradece la solidaridad y la empatía de la ciudad de Neuquén y se compromete a utilizar las donaciones de manera transparente y responsable.

En este sentido ha asegurado que llevará un registro detallado de todas las donaciones recibidas, con el nombre y apellido de cada donante. Si las donaciones no se utilizan en su totalidad, se devolverán a los donantes o se donarán a alguien que lo necesite en una situación similar.

Asimismo agradece a todos los que han ofrecido su apoyo y compañía en este difícil momento. Hoy en día, Ciro se encuentra bien, y su ánimo y fe están levantando a sus padres y hermano más pequeño.

"Agradecemos completamente con todo el apoyo y la compañía que nos brindan en este difícil momento que la vida nos presenta", finalizaron los padres.