Médicos especialistas en cáncer de cabeza y cuello se unen para aliviar los tratamientos más invasivos

El evento Puentes en Oncología reunió a profesionales de la región que tratan los tipos de cáncer con tratamientos más desafiantes. La importancia de trabajar conectados con eje en el paciente.

Más de veinte profesionales de la salud especializados en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello se reunieron este jueves en el Centro Oncológico Integral (COI), en las primeras jornadas multidisciplinarias "Puentes en Oncología". El encuentro permitió estrechar lazos e intercambiar conocimientos entre médicos, odontólogos, nutricionistas y otros expertos con el fin de aliviar la carga para los pacientes de estos tipos de cáncer, que suelen tener los tratamientos más desafiantes después del diagnóstico.

"El cáncer de cabeza y cuello es multidisciplinario por excelencia", aseguró la médica radioterapeuta de Leben Salud, Palmira Perez Verdera , que estuvo presente en las jornadas. Aclaró que "al ser un tratamiento tan complejo para el paciente, necesitamos de todos los pilares", por lo que destacó el aporte de los profesionales de otras disciplinas, como odontólogos y estomatólogos, que compartieron su experiencia para reducir al máximo el impacto que los tratamientos oncológicos tienen en la calidad de vida del paciente.

"En el cáncer de cabeza y cuello necesitamos hablar, tragar, respirar. Entonces, necesitamos de múltiples disciplinas para poder tratarlo y que tenga el menor impacto posible", dijo la profesional, que destacó el respaldo de Leben Salud para permitir el desarrollo de este tipo de espacio de intercambio profesional. "Este es el puntapié para generar debates y compartir; en este contexto en que tenemos tanta tecnología disponible, el contacto humano no deja de ser fundamental", agregó.

Congreso - Charla COI sobre cancer de cuello y garganta

La cirujana Valeria Manríquez coincidió en la importancia de combinar el aporte de todas las disciplinas lo antes posible para acortar el tiempo de un tratamiento que, en la mayoría de los casos, tiene un impacto duro en la vida cotidiana de los pacientes. "Es muy importante el abordaje entre las distintas especialidades, eh oncólogo, radioterapeuta, nutricionista, estomatólogo, cirujano de cabeza y cuello, psicóncología para poder acompañar a los pacientes en el transcurso del tratamiento y la búsqueda de la curación", afirmó.

El evento, organizado por la jefa del servicio, la médica radioterapeuta Silvia Hansing, el principal objetivo fue estrechar lazos entre los profesionales, que suelen recomendar y derivar a sus pacientes con el resto de las especialidades. "Muchos nos conocíamos solo por teléfono y la idea fortalecer los vínculos, los lazos y la comunicación entre nosotros para así poder facilitarle el tratamiento a los pacientes", aclaró Manriquez.

COI -Jornada Multidisciplinaria Tumores de Cabeza y Cuello (1) Claudio Espinoza

Un encuentro para seguir trabajando juntos

La actividad agrupó a más de veinte profesionales de distintas disciplinas, que intercambiaron casos clínicos donde se demostraba la importancia de trabajar de forma mancomunada. Para tratar el cáncer, las cirugías o tratamientos oncológicos suelen afectar otras funciones del organismo, por lo que muchos pacientes pierden piezas dentales o ven afectada la deglución y el habla. Por eso, requieren de interconsultas con nutricionistas, estomatólogos o fonoaudiólogos para reaprender algunas de estas capacidades.

Manríquez destacó el privilegio de contar con tecnología y calidad médica en la zona. "Afortunadamente, nuestra región tiene un buen nivel de medicina y tenemos posibilidades que quizás en otros lugares del interior del país no están", dijo Manríquez y agregó: "La calidad de las imágenes es de primer nivel y puntualmente el este centro se destaca por la radioterapia y por el nivel de los equipos a nivel mundial".

Reel color Charla COI cancer de cabeza y cuello

Sin embargo, reconoció que ante la demanda creciente de atención a partir del crecimiento demográfico también se hace necesario trabajar en contacto permanente para acelerar el tratamiento de los pacientes y reducir, sobre todo, el impacto por los efectos colaterales que se generan en la búsqueda de curación. Así, se hace valioso conocerse entre especialistas y compartir conocimientos e incluso casos de éxito que son inspiradores para transmitir a los pacientes que afrontan estos procesos.

"Con la tecnología que contamos, es superimportante tener el apoyo de la empresa de Leben Salud que entiende que el camino de la medicina es de continuo aprendizaje y de inversión en tecnología" explicó Pérez Verdera, quien agregó que, más allá de los avances tecnológicos, es importante no perder el contacto humano entre profesionales y de ellos con los pacientes.

"El apoyo de la industria, de la empresa, de todos para poder hacer estas jornadas, aún en la era que tenemos tanta tecnología y demás, es importantísimo", sostuvo. Y agregó que apuntan a sostener "el contacto humano, el intercambio de ideas y generar vínculos que nos permitan seguir hacia avanzando y generar espacios y equipos multidisciplinares".

COI -Jornada Multidisciplinaria Tumores de Cabeza y Cuello - Valeria Manriquez- Cirujana (1) Claudio Espinoza

La especialista destacó el aporte de distintas ramas de la salud para tratar a los pacientes. "Fue genial la charla del odontólogo especializado en estomatología, el Dr. Emiliano García, que nos contó todo lo que hacen ellos que uno por ahí desconoce o no tiene el suficiente contacto, también la nutricionista, la licenciada Bolati, y la cirujana Valeria Manriquez, el intercambio con otros oncólogos", expresó.

Un evento para formar equipo

Desde su creación, el COI se posicionó a la vanguardia en el tratamiento contra el cáncer no sólo por la incorporación de tecnología que no estaba disponible en la región sino por la apuesta a la formación y al trabajo interdisciplinario de las distintas especialidades de salud enfocadas en el tratamiento del cáncer.

COI -Jornada Multidisciplinaria Tumores de Cabeza y Cuello - Palmira Perez Verdera- Radioterapeuta (2) Claudio Espinoza

Por eso, el evento apuntó a crear un equipo que pueda trabajar de manera coordinada a futuro. "Lo que se busca es formar un equipo que esté conectado, con vínculos más afianzados, que comprenda cómo funciona el tratamiento y que se lo podamos hacer más fácil al paciente", afirmó la médica radioterapeuta Silvia Hansing.

"Los pacientes con este tipo de tumores son muy complejos de manejar, porque requieren de la atención de cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, nutricionistas y estomatólogos, además de fonoaudiólogos y psiconcólogos", expresó la especialista sobre un tratamiento que, en pos de la cura del paciente, suele generar otro tipo de afecciones en el cuerpo que deben ser atendidos de manera integral.

COI -Jornada Multidisciplinaria Tumores de Cabeza y Cuello (2) Claudio Espinoza

Además de las charlas sobre el diagnóstico precoz y estadificación de tumores de laringe y cavidad oral, estrategias quirúrgicas y terapéuticas actuales, avances en radioterapia y tratamientos complementarios, rehabilitación funcional y calidad de vida postratamiento, trabajo en equipo interdisciplinario: comunicación, coordinación y seguimiento del paciente, el encuentro Puentes en Oncología permitió generar espacios de debate para compartir desafíos y soluciones comunes entre los profesionales.