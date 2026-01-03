Donald Trump anunció que Estados Unidos dirigirá Venezuela tras la captura de Maduro

El presidente norteamericano aseguró que el control será temporal hasta lograr una "transición ordenada". Reveló que el operativo fue por "aire, tierra y mar".

En una contundente conferencia de prensa, el presidente Donald Trump brindó detalles inéditos sobre la captura de Nicolás Maduro y adelantó que los Estados Unidos asumirán la dirección de Venezuela de manera transitoria. "Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa", afirmó el mandatario.

Aunque no precisó plazos ni nombres para el traspaso de mando, Trump fue tajante al advertir que no aceptará una continuidad del chavismo bajo un nuevo liderazgo. Además, lanzó una advertencia para los sectores que intenten resistir: las fuerzas militares están listas para una "segunda ola" de ataques si fuera necesario.

Trump calificó el operativo como "espectacular" y lo comparó con la ofensiva contra las instalaciones nucleares de Irán en 2025. Según detalló, se utilizó un poder militar abrumador desde el aire, la tierra y el mar para inutilizar la capacidad de defensa venezolana en tiempo récord.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GhalebKrame/status/2007497982837412167&partner=&hide_thread=false #EnEsteMomento Ojo con la 7 , 8 y 9



Presidente #Trump #highlights de la conferencia de prensa:



1 Una de las operaciones más espectaculares en la historia militar desde la 2da. Guerra Mundial.



2 No se perdió ni un solo equipo militar.



3 Administraremos… pic.twitter.com/pksMWctWvS — Ghaleb Krame, Ph.D. (@GhalebKrame) January 3, 2026

Consideró que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.

En este sentido, el mandatario consignó que “nuestro dominio en el hemisferio sur es fundamental”, al tiempo que resaltó: “Maduro y su esposa serán juzgados por sus crímenes”.

Ataque de EEUU en Venezuela

“La capacidad militar venezolana quedó inutilizable”, señaló Trump, quien confirmó que “el dictador Maduro no está más en Venezuela”. Además, indicó que “Estados Unidos es una nación es más segura y orgullosa”.

Uno de los datos más reveladores fue la confirmación de una operación de sabotaje previa a la incursión: "Las luces de Caracas se apagaron debido a nuestra operación", relató Trump, explicando que la captura se produjo en plena noche y bajo total oscuridad, lo que facilitó el trabajo de las fuerzas especiales y de seguridad.

Respecto a la economía del país caribeño, el líder de la Casa Blanca puso el foco en la infraestructura energética. Anunció que empresas estadounidenses se encargarán de reparar las instalaciones petroleras venezolanas para "empezar a generar ingresos para el país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiopanama/status/2007503118129578460&partner=&hide_thread=false #Internacional | “Estamos listos para hacerlo de nuevo y administrar el país de manera justa y legal”, parte de la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump#RadioPanamáhttps://t.co/3v3pNA9ckz pic.twitter.com/Imp04OyPcg — Radio Panamá (@radiopanama) January 3, 2026

Reconoció que “este ataque pudo haber salido mal”, pero se mostró convencido y orgulloso tras la detención del dictador que ocupó el lugar de Hugo Chávez, fallecido en 2013.

Trump confirmó que Maduro será llevado a la ciudad de Nueva York, donde quedará alojado junto a su esposa, Cilia Flores.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, informó que “el ataque fue veloz”: “Nos desarrollamos y nos entrenamos para capturar a Maduro”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LMNeuquen/status/2007506097360232640&partner=&hide_thread=false En una contundente conferencia de prensa, el presidente Donald #Trump brindó detalles inéditos sobre la captura de Nicolás #Maduro y adelantó que los #EstadosUnidos asumirán la dirección de #Venezuela de manera transitoria. pic.twitter.com/IMMQAWmKq9 — LMNeuquén (@LMNeuquen) January 3, 2026

“No hay misión que sea difícil para estos hombres. Esta operación es una muestra inquebrantable con la Justicia. Nuestras fuerzas siguen en Venezuela”, agregó el militar.

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que el dictador bolivariano “tuvo la posibilidad de evitar” esta situación.

“Trump es un presidente de nación basado en la paz y de acción. No busca pelear con nadie, generalmente se lleva bien con todos, pero no jueguen con él”, añadió.

Un mensaje al narcoterrorismo

Más temprano, durante una entrevista con el canal Fox News, el líder republicano aseguró: “La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”. Destacó que se saldó sin víctimas estadounidenses.

La llegada de Maduro a suelo estadounidense no será como refugiado, sino como detenido. La fiscal general Pamela Bondi confirmó que el líder chavista enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas pesadas.

nicolas maduro detenido

"No habrá trato preferencial. Enfrentará toda la fuerza de nuestra ley por el daño que le hizo a su pueblo y por inundar nuestras calles con drogas", sentenció Trump, reforzando la narrativa de su administración sobre el Cartel de los Soles.

Durante la entrevista, Trump aprovechó para enviar un mensaje directo a otros líderes de la región. Reveló que le ha propuesto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una ayuda similar para "eliminar" a los carteles de droga en su territorio.

"Los carteles están dirigiendo México, no ella. Le he preguntado muchas veces si quiere que nos encarguemos de ellos", comentó el mandatario, sugiriendo que la captura de Maduro es solo el comienzo de una ofensiva mayor contra el crimen organizado transnacional.

Trump reveló además que la planificación original contemplaba una “segunda oleada” de ataques sobre territorio venezolano para la jornada de este sábado; sin embargo, sostuvo que la primera acometida “fue tan letal” que las acciones adicionales resultaron innecesarias ante el éxito de la misión.