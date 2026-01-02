Enero llega con la Luna del Lobo: cuándo será y por qué es tan especial

La denominación proviene de pueblos originarios de América del Norte, que utilizaban las fases lunares como referencia para organizar el tiempo y las estaciones.

Con apenas pocos días de la llegada del mes de enero del nuevo año , ya se conoció que un particular fenómeno cubrirá el cuelo. Se trata de la primera Luna llena de 2026, conocida como Luna del Lobo . El fenómeno no solo inaugura el calendario lunar del nuevo año, sino que también despierta interés por su valor astronómico y simbólico.

En los primeros días de enero, el satélite natural ofrecerá una imagen completa y luminosa, visible durante toda la noche en gran parte del país.

La Luna llena representa una de las fases más observadas del ciclo lunar. En ese momento, la Tierra queda ubicada entre el Sol y la Luna, lo que permite que el disco lunar se vea totalmente iluminado desde nuestro planeta. Como no coincide de forma exacta con el calendario convencional, las fechas de cada fase cambian mes a mes, l o que vuelve especialmente esperada a la primera del año.

Cómo funciona el ciclo lunar y por qué cambian las fechas

La Luna completa un recorrido alrededor de la Tierra en un período cercano a los 28 días. Durante ese trayecto, la posición relativa entre el satélite, nuestro planeta y el Sol genera las distintas fases: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. La iluminación que percibimos depende de cómo incide la luz solar y de la sombra terrestre, lo que explica por qué la forma visible varía noche tras noche.

luna del lobo

Este ciclo no encaja de manera exacta con los meses del calendario gregoriano. Por ese motivo, cada año presenta un esquema lunar diferente, con plenilunios que pueden adelantarse o retrasarse algunos días. La primera Luna llena de 2026 no será la excepción y llegará apenas iniciado enero, marcando el comienzo de una nueva secuencia de fases.

La Luna del Lobo, una tradición con historia

La Luna llena de enero recibe un nombre particular: Luna del Lobo. La denominación proviene de pueblos originarios de América del Norte, que utilizaban las fases lunares como referencia para organizar el tiempo y las estaciones. Durante enero, en pleno invierno boreal, los aullidos de los lobos resultaban más frecuentes cerca de los asentamientos humanos, sobre todo en noches frías y despejadas.

Con el paso del tiempo, ese nombre se incorporó al calendario popular y todavía se utiliza en la divulgación astronómica. También aparece mencionada como Luna Serena o Luna Central, según distintas tradiciones. Más allá de la denominación, el fenómeno conserva un fuerte atractivo cultural y continúa siendo observado con atención en distintos puntos del mundo.

Cuándo y cómo se verá la primera Luna del Lobo

Este plenilunio tendrá una característica adicional: se tratará de una Superluna. Esa condición se da cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. En ese momento, la distancia se ubica entre los 356.000 y 370.000 kilómetros, lo que provoca que el disco lunar se vea ligeramente más grande y más brillante que en otras ocasiones.

Según el sitio especializado Time and Date, la primera Luna llena de 2026 ocurrirá el sábado 3 de enero.

En la Argentina, el satélite natural asomará por el horizonte cerca de las 20.55 horas y permanecerá visible durante toda la noche, hasta alrededor de las 6.46 horas del domingo. Será una oportunidad ideal para observarla sin necesidad de instrumentos especiales.

Luna llena.jpg

El año 2026 también ofrecerá otros eventos destacados para quienes disfrutan de la astronomía. De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, el calendario incluirá cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. Habrá un eclipse total de Luna, uno parcial, un eclipse anular de Sol y un eclipse total de Sol, con algunos fenómenos visibles desde territorio argentino.

Más allá de los datos técnicos, la Luna llena conserva un lugar especial en el imaginario colectivo. Muchas personas le atribuyen efectos simbólicos vinculados al ánimo, a decisiones personales o a prácticas como la astrología y ciertos rituales. El plenilunio funciona como un punto de referencia cultural, incluso para quienes no siguen de cerca la astronomía.