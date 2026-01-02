Estos son los signos del Horóscopo Chino que encontrarán el amor en 2026

En la astrología oriental, las energías y las influencias astrales ayudarán a la formación de nuevas parejas. Cuáles serán los favorecidos.

El horóscopo chino tiene novedades positivas para varios signos de cara al 2026. El próximo 17 de febrero dará inicio al año del Caballo de Fuego . Y con él llegará una serie de influencias astrales y apertura energética que ayudará a la formación de nuevas parejas . Los principales favorecidos serán Rata, Dragón, Perro, Mono y Conejo.

Así, el análisis de los elementos y los animales determina que estos integrantes de la astrología oriental recibirán en el corto plazo buenas noticias que los afectarán en el plano de las relaciones personales. Su compatibilidad con el año que comienza facilitará una mayor disposición para la estabilidad emocional.

En el caso de los nacidos bajo el signo de la Rata , su magnetismo propio se potenciará el próximo año con la influencia del Caballo de Fuego , ayudando al encuentro con personas muy afines . De acuerdo a las predicciones, es probable que el romance surja en lugares poco comunes , como salidas grupales, viajes o recintos culturales. La clave para formar conexiones sólidas y significativas será la honestidad al comunicar sus emociones. Tendrá como aliados su agilidad mental y su facilidad de palabra.

Horóscopo chino.jpg El Dragón se distingue por su seguridad personal y su gran liderazgo.

Por su parte, para aquellos regidos por el Dragón, el amor se manifestará en 2026 mediante vínculos donde el respeto por la autonomía propia y la admiración mutua sean los pilares. Será un ciclo perfecto para iniciar romances que nazcan de pasiones compartidas, ya sea en el ámbito deportivo, causas comunitarias o emprendimientos creativos.

Perro, Conejo y Mono, un 2026 positivo en las relaciones

En el caso del Perro, la posibilidad de hallar a la pareja adecuada el próximo año se dará en espacios relajados que le brinden la confianza necesaria para mostrarse tal cual es. A pesar de la intensidad del Caballo de Fuego, esta energía servirá como contrapeso para que este signo -caracterizado por ser reservado al momento de declarar sus sentimientos- venza su timidez y se abra a nuevas experiencias.

Marcados por la sensibilidad y la búsqueda de paz, los nacidos bajo el signo del Conejo estarán en 2026 impulsados a romper la rutina y relacionarse con perfiles que normalmente no estarían en su radar. La sugerencia principal es prestar atención a su sexto sentido y dejarse guiar por la intuición.

Horóscopo chino 1.jpg El Perro se caracteriza por su lealtad y su instinto protector.

Por último, para los regidos por el Mono, el nuevo año será un período muy positivo en lo afectivo. Su ingenio y su talento serán sus mejores herramientas de conquista. Además, el 2026 se presentará como el momento idóneo para formalizar o darles mayor estructura a esas relaciones que iniciaron de forma espontánea o relajada en el pasado.

Cómo saber qué signo soy en el horóscopo chino

Al igual que el horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.

Horóscopo Chino.jpg El signo del horóscopo chino se determina por el año de nacimiento.

Los signos del horóscopo chino según cada año:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

