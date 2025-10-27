La astróloga Ludovica Squirru da sus predicciones para el nuevo período. ”Nadie estará del todo bien”, advierte.

Horóscopo chino: esto le espera a cada signo en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

La astrología oriental ya se prepara para recibir el Año Nuevo . Según el horóscopo chino , el 17 de febrero de 2026 dará comienzo al año del Caballo de Fuego , que marcará tiempos de desafíos y definiciones . La astróloga Ludovica Squirru aseguró que, en este período, “ningún signo estará del todo bien”, aunque algunos contarán con una energía más favorable .

La especialista en astros, que desde hace cuatro décadas publica su guía anual de horóscopo chino , explicó que el Caballo es un signo de fuego, y que en 2026 esa energía se duplica . “Será un año de doble fuego, exaltado, apasionado, difícil de domar”, comentó. Y remarcó: “El fuego puede impulsar o arrasar , y que hay que aprender a cabalgarlo”.

Por afinidad de energía o por temperamento, los signos que se entienden mejor con el Caballo serán los que puedan aprovechar con mayor éxito la intensidad del ciclo. “El Caballo se lleva bien con el Tigre, el Perro, la Cabra y el Conejo. Son signos con los que puede compartir ideales, creatividad y espíritu aventurero”, precisó. En contrapartida, hay integrantes del horóscopo chino que no lograrán fluir con la velocidad del Caballo. Entre los más exigidos estarán la Rata, el Gallo y el Chancho , aunque cada uno deberá “mirarse en su espejo personal y ver qué parte del fuego necesita apagar o transformar”.

Ludovica Squirru. Ludovica Squirru da sus predicciones para todos los signos del horóscopo chino.

El pronóstico de Ludovica Squirru para el año del Caballo de Fuego

En su nuevo libro Horóscopo chino 2026. Caballo de Fuego (Ediciones B), la astróloga describe al año como un tiempo “de ciencia ficción” y de grandes contrastes: avances tecnológicos, tensiones sociales, catástrofes naturales, pero también gestos solidarios y nacimientos de movimientos humanistas.

Aunque algunos signos se destaquen por su suerte relativa, Ludovica insistió en que el 2026 no será un año de privilegios, sino de conciencia. “Estamos viviendo un fin de ciclo en la humanidad. El Caballo de Fuego viene a sacudirnos, a obligarnos a definirnos. No hay lugar para la tibieza ni para el egoísmo”, aseguró.

Su consejo general para todos los signos es trabajar el equilibrio. “La energía del Caballo de Fuego es indomable, pero también puede inspirar cambios positivos si se la canaliza con creatividad, solidaridad y coraje. No se trata de tener suerte, sino de aprender a cabalgarla”, concluyó.

caballo El 2026 será el año del Caballo de Fuego.

Qué puede esperar cada signo en el Año Nuevo chino

Estas son las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo en el año del Caballo de Fuego:

Rata: su resiliencia será clave, pero deberá enfrentar crisis afectivas. El año podría ser de purificación o de mayores luchas. Deberá aprender a domar la impaciencia y la ira.

Búfalo: experimentará una fuerte atracción "fatal" hacia la energía del Caballo, pero su naturaleza organizada podría verse tentada y desestabilizada. Si tiene temas familiares de herencias, papeles y gestiones legales, se recomienda cerrarlas antes del cambio de año. Otro consejo es hacer todas las prácticas de autoayuda posibles.

Tigre: tendrá en el caballo un aliado compañero, socio y amor. Tras un período difícil, se recuperará, encontrará oportunidades y podrá fortalecer vínculos solidarios. Su destreza, inteligencia y sabiduría lo pondrán a prueba para elegir con precisión cada pisada. Su talón de Aquiles es la continuidad con su pareja, que sufrirá una depresión, crisis o mala fortuna de la que deberá ocuparse full time.

Conejo: deberá cuidarse del vértigo y la impulsividad del Caballo, que lo sacudirá emocionalmente, pero podrá reconectar con su intuición. Este año será un sismo para su naturaleza delicada y preventiva; por eso es recomendable que comience con todos los tips, técnicas de autoayuda para estar en estado físico, mental y emocional para encauzar el año positivamente.

Horóscopo chino El Conejo, uno de los signos que comparte ideales, creatividad y espíritu aventurero con el Caballo.

Dragón: tras años difíciles, podrá desplegar sus alas y ascender. Será un año para iniciar proyectos innovadores. Deberá agudizar el tercer ojo, los sentidos, la intuición, para acompañar el galope desbocado del caballo de fuego.

Serpiente: no arriesgarse a grandes cambios antes de afianzar lo cercano, como la casa, el trabajo y los afectos. El año se presentará más hostil, agresivo y egoísta. No será tiempo para confiar en la suerte y el azar.

Caballo: es su año, aunque se presenta como una dura lección kármica que exigirá domar su propio fuego interior. Transitará por etapas eufóricas y depresivas. Es fundamental que apuntale su vida con técnicas como equinoterapia, ya que estar con la manada siempre es sanador, empático, abre los chakras, y ayuda a ser espejo de sí mismo.

Cabra: será un año de transición vital y de despliegue creativo. Podrá mostrar su costado más artístico y transformador. El año del caballo será un huracán que lo tendrá en situación de alerta. Es necesario que tome todos los recaudos necesarios para protegerse.

Horóscopo chino.jpg La Cabra, uno de los signos de buena relación con el Caballo.

Mono: habrá un buen vínculo con el Caballo, una afinidad más en la parte artística, frívola y sentimental que en los valores y en la lealtad de ambos. Deberá navegar por las turbulencias del año y no todo será fácil. Tendrá que poner en orden su vida, desde los armarios, papeles, vínculos, zonas blindadas, relaciones peligrosas, sociedades, empleados e impuestos.

Gallo: aunque no tiene afinidad esencial con el Caballo, el entusiasmo por la vida los unirá en proyectos y eventos. Deberá adaptarse a la desorganización del año. El caos desestructurará al gallo y tendrá que amoldarse a nuevos códigos de sobrevivencia.

Perro: encontrará oportunidades para proyectos colectivos y vínculos solidarios. Tomará las decisiones postergadas durante los años en que estuvo evaluando su futuro. Renacerá la firmeza en sus ideas y convicciones, tendrá claro el rumbo que le quiere dar a su vida y pondrá primera para el arranque.

Cerdo: será un año emocionalmente inestable con desafíos que requerirán fortaleza y adaptación. Tendrá que estar preparado para cambios inesperados en cualquier momento en su hábitat, un trabajo que surja y algún distanciamiento de sus seres queridos, y ganancias o pérdidas en simultáneo.