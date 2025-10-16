El signo más manipulador: cuál es el que te enrosca y se sale siempre con la suya

Según un estudio, este es el signo del zodíaco que acomoda todo a su favor . Sí, auténticos maestros en el arte de la manipulación ...

De acuerdo al diccionario de la RAE (Real Academia Española), la acción o efecto de manipular presenta más de una arista (o acepción). Una de ellas subraya que se trata de intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etcétera, con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares. Según un estudio astrológico, ¿cuál es el signo del zodíaco que acomoda todo a su favor ?

La RAE también señala que, en términos coloquiales, un manipulador es aquella persona que maneja los negocios a su modo o bien que suele mezclarse en los ajenos. Y entre los doce signos del zodíaco , hay uno que se destaca por sobre el resto en el arte de la manipulación …

Según la astrología, Escorpio es el signo más manipulador de todos los del zodíaco. Las personas nacidas bajo este signo poseen una intuición notable, que les posibilita anticipar los movimientos de los demás antes de que ocurran.

Entre los doce signos del zodíaco, hay uno que se destaca por sobre el resto en el arte de la manipulación…

En un artículo publicado en el sitio especializado Horóscopo Negro se apunta en relación a Escorpio: “Dicen que eres oscuro, manipulador, vengativo, posesivo. Que amas como si fueras a devorar al otro. Que controlas, que hipnotizas, que no olvidas jamás. Y sí, Escorpio, todo eso es verdad. Y lo sabes. Y lo usas a tu favor. Porque para ti, mostrar tu luz es un riesgo… pero mostrar tu sombra, es poder”.

Lo cierto es que, cuando un Escorpio quiere algo, no descansa hasta conseguirlo. Los estudios demuestran que los nacidos bajo este signo poseen una mente estratégica, con una capacidad innata para leer las emociones de los demás. Es por esta razón que son casi imposibles de engañar. La astrología también señala que Escorpio usa el silencio, las medias verdades o la seducción para moldear las situaciones a su favor. Según lo define el horóscopo, es el símbolo del poder oculto y la manipulación inteligente.

horoscopo-escorpio.jpeg Escorpio es el signo más manipulador de todos los signos del zodíaco.

Otro rasgo que caracteriza a los escorpianos es que pueden ser feroces si sienten que alguien se aprovechó de su confianza. Para ellos es inevitable pensar en la venganza si se sienten dañados. Como es habitual en este signo, su gran intuición les resulta clave para avanzar sobre algunos temas pendientes. Así, perciben quiénes son aquellas personas que les quitan su energía, situación que no los hace dudar en dar un paso al costado y alejarse de ellas. Así obran en este aspecto, con el objetivo de protegerse personalmente, sin por ello considerar esta situación como un gran drama.

En relación al amor, Horóscopo Negro sostiene que Escorpio es de los que someten a una prueba a quien les gusta para saber si la superan y puede pasar a formar parte de su vida. Les gusta la estabilidad y tienen un círculo de personas en su vida que se la refuerzan. Quien está dentro de ese círculo cuenta y, quien está fuera, no.