Con inteligencia artificial, los semáforos de Neuquén se adaptarán en tiempo real al flujo vehicular

La municipalidad llamará a licitación para el proyecto de automatización de 318 cruces. El sistema priorizará el corredor Leloir-Doctor Ramón y la multitrocha.

Las calles de la ciudad y el tránsito en constante crecimiento se preparan para un cambio en la movilidad vial . En pocos días, la Municipalidad de Neuquén llamará a licitación pública para modernizar el sistema semafórico de mediante inteligencia artificial.

El proyecto contempla la actualización de los 318 cruces donde funcionan estos dispositivos, que actualmente son regulados manualmente por personal municipal, y que serán reemplazados por un sistema automatizado que funcionará mediante cámaras de evaluación y conteo vehicular.

“Estamos trabajando con las áreas administrativas correspondientes dándole los retoques finales al pliego licitatorio para tener en enero un decreto que apruebe el llamado”, anunció Noelia Rueda Cáceres , subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional.

semaforos inteligentes neuquen calle leloir (2)

Respecto a su funcionamiento, contó que “el sistema priorizará dos arterias fundamentales de la ciudad: la avenida Doctor Ramón y Leloir y la Ruta 22, que son vías acceso desde Centenario, Cipolletti y Plottier. Estas troncales estructuran la movilidad urbana, y son las que registran los mayores colapsos en horarios pico”.

“La inteligencia artificial analizará el flujo vehicular captado por las cámaras y ajustará automáticamente los tiempos de los semáforos”, resumió Rueda Cáceres, quien aclaró que se colocarán los dispositivos dentro de los semáforos por lo que no habrá recambios de los mismos.

“Lo que va a permitir este sistema es una adaptación del sincronismo de acuerdo a la carga vehicular, lo que va a captar las ubicadas en los sistemas semafóricos es ver cómo viene, cómo se comporta esa carga, y, en base a eso, va a darle continuidad en verde a toda la traza vial que se está recorriendo”, describió.

“Las calles con mayor carga vehicular tendrán prioridad en el tiempo de luz verde, mientras que el resto del sistema funcionará como efecto cascada adaptándose a estas troncales principales”, detalló Rueda Cáceres.

semaforos inteligentes neuquen calle leloir (4)

El proceso tiene tres fases

Respecto a los tiempos de implementación, la funcionaria aclaró que primero deberá cumplir con todo el proceso administrativo propio de una licitación pública y una vez firmados los contratos se pasará a la etapa ejecutiva.

“Esto tiene tres fases, una que tiene que ver con la adaptación y la modernización de los controladores que operan cada sistema semafórico. Luego debemos trabajar en la implementación de un centro de monitoreo de la red de semafórico de nuestra ciudad”, describió.

“Y la tercera etapa tiene que ver con que vamos a incorporar cartelería dinámica que se va a acomodar de acuerdo también a la carga vehicular y que va a anunciar las velocidades máximas de cada una de las troncales que son la columna vertebral de la movilidad de nuestra ciudad”, describió.

semaforos inteligentes neuquen calle leloir (1)

Reforzó que este sistema “se va a aplicar en todos los sistemas semafóricos, todos van a estar controlados mediante inteligencia artificial. Ya hay muestras y hay pruebas en otras localidades de nuestro país, que este sistema disminuye un veinte por ciento la trayectoria en el vehículo, y también va a brindar mayor seguridad”.

Además, informó que el centro de monitoreo acompañará a recopilar estadísticas sobre el comportamiento del tránsito. "El sistema va a permitir cuantificar y analizar lo que desparrama la inteligencia artificial y, en base a eso, vamos a poder hacer algún retoque necesario para la seguridad vial”, cerró la funcionaria.