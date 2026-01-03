Con mucho esfuerzo, le regaló una moto a su esposa y se la robaron a los dos días

La víctima es un vecino de Cutral Co, que compartió lo ocurrido en sus redes. La comunidad ya colabora con la búsqueda.

Un vecino de Cutral Co sufrió un indignante robo en estos últimos días de una moto que había adquirido apenas dos días atrás, con mucho esfuerzo y como regalo para su esposa. El hombre es un vendedor de mote (alimento a base de maíz) en la localidad y pide ayuda para recuperarla.

La víctima, Daniel, indicó a través de una publicación de Facebook que el robo se dio en el barrio 450 Viviendas y que no solo era todo un logro y un medio de transporte de importancia para su familia, sino que para empeorar la situación, la moto había sido adquirida hace apenas dos días como un regalo especial para su esposa , algo que le costó mucho trabajo lograr.

Justamente, el robo se dio mientras el hombre atravesaba su jornada laboral vendiendo mote en la localidad, actividad que le había permitido semejante logro como es la compra de un rodado.

Sin embargo, la delincuencia no tuvo misericordia con él y le arrebataron la tan anehala moto. Se trata de un rodado de color azul con detalles distintivos, como calcomanías en el guardabarros y el frente. El damnificado compartió una fotografía para poner en alerta a vecinos de la comarca y que lo puedan colaborar para recuperarla.

Como parte de su publicación en la red social, rogó: "Si la andan vendiendo, no la compren y pásenme información, por favor", apelando a la solidaridad de la comunidad.

A pesar de la impotencia por el hecho de inseguridad sufrido, sostiene su fe y confía en que la recuperará: "Dios es grande y nos dará algo mejor... Dios tendrá una gran bendición porque hace 2 días la compramos, pero Dios tiene todo a su tiempo", escribió.

La publicación ya cuenta con decenas de comentarios de apoyo y ha sido compartida numerosas veces por vecinos para colaborar con la búsqueda del vehículo. Se ruega a cualquier persona que cuente con información al respecto a que se acerque a la comisaría más cercana para denunciar.

