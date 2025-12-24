Le robó el auto a su tío y se estrelló contra un árbol: la insólita explicación que dio a la policía

El golpe fue tan fuerte que el techo del auto se dobló casi por completo, dejando la carrocería irreconocible. Dos personas resultaron heridas.

Al lugar del violento choque arribó de inmediato la familia del conductor y tuvieron una fuerte discusión.

Un joven terminó protagonizando un violento accidente este miércoles por la mañana, tras robarle el auto a su tío. Terminó estrellado contra un árbol y dos personas resultaron heridas.

Fuentes policiales revelaron que el accidente ocurrió en la calle Amancio Alcorta, entre Beazley y Cachi, en Nueva Pompeya. El vehículo, un Chevrolet Corsa, quedó completamente destrozado e irreconocible.

En el auto viajaban 3 hombres y 2 chicas , y se conoció que uno de los pasajeros sería un menor de edad . Las jóvenes resultaron heridas por el accidente y fueron asistidas por personal médico.

Según indicaron medios locales, la chica que estaba en el asiento del acompañante fue la que se llevó la peor parte, ya que trató de contener el golpe con su mano y quedó lesionada. Fue trasladada al Hospital Penna por politraumatismos en la cabeza y el torso.

El árbol contra el que se estrelló funcionó como un freno abrupto que evitó que el vehículo siguiera su recorrido hacia el carril contrario, donde el riesgo de una tragedia mayor era evidente.

La respuesta que el joven le dio a la policía

Tras la intervención de la policía en el lugar, un joven de 20 años, admitió que era quien conducía el auto. Según afirmó, el accidente se produjo porque perdió el control debido a que se le habría cruzado un gato negro en el camino e intentó esquivarlo.

Al lugar del violento choque arribó de inmediato la familia del conductor y tuvieron una fuerte discusión, ya que acusaron al joven de llevarse llaves del auto de trabajo de su tío sin su consentimiento.

El golpe fue tan fuerte que el techo del auto se dobló casi por completo, dejando la carrocería irreconocible. Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, el auto no volcó de milagro.

Intervino personal del SAME y la Policía de la Ciudad para reconstruir más detalles del choque. El joven de 20 años está demorado.

Impactante persecución policial: chicos de 13 y 15 años terminaron chocando un auto robado

Dos menores protagonizaron una frenética persecución policial que culminó cuando chocaron el auto robado en el que circulaban. contra un poste de luz.

Los protagonistas eran dos adolescentes de 13 y 15 años. Todo ocurrió en la madrugada de este jueves en el barrio porteño de Villa Lugano. Hasta el momento se logró establecer que el choque ocurrió luego de la persecución, cuando la policía observó que el conductor de un auto Nissan March blanco circulaba con actitud sospechosa y le ordenó detenerse.

A la negativa de la detención, comenzó la persecución. El vehículo tenía pedido de secuestro activo por el delito de robo a mano armada, que habría sido robado el domingo pasado en Mataderos.

El insólito momento culminó cuando el conductor del Nissan perdió el control, se subió a la vereda y chocó contra un poste, tal como se puede observar en el video.

Tras la persecución, tres delincuentes se dieron a la fuga

El fuerte impacto destrozó toda la parte delantera del vehículo. En ese momento, tres de los delincuentes descendieron del auto por la parte de atrás y se dieron a la fuga a pie en dirección al Barrio 15. En tanto, los dos menores de 13 y 15 años quedaron dentro del rodado.

Inmediatamente fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con el diagnóstico de traumatismos múltiples.