Acusaron a un narco que fraccionaba cocaína en el medio de la calle

Se descubrió al acusado durante la madrugada del 31 de diciembre en barrio toma La Familia. La decisión que tomó la Justicia.

Un narco de Toma La Familia fue acusado tras ser descubierto por la Policía mientras fraccionaba cocaína para la venta en medio de la calle. Seguirá en libertad, supeditado a algunas pautas de conducta.

En una audiencia realizada esta semana, la fiscal del caso Silvia Moreira formuló cargos contra un hombre identificado como "A.J.L.", a quien le atribuyó haber tenido estupefacientes con fines de comercialización, tras un procedimiento realizado en la madrugada del 31 de diciembre en la capital neuquina.

De acuerdo con la acusación, el delito se descubrió alrededor de las 3:30, cuando efectivos de la Policía que realizaban un patrullaje preventivo en la toma La Familia , observaron a un grupo de personas reunidas en la vía pública, sobre calle Pelagatti, entre Richieri y Colihue.

fiscal silvia moreira

En ese contexto, los efectivos advirtieron que una de las personas del grupo, justamente el imputado en cuestión, se encontraba fraccionando cocaína sobre el capó de un vehículo de su propiedad que no estaba en funcionamiento. Por eso, se dispusieron a identificarlo.

En el lugar se secuestraron 138,38 gramos de cocaína, distribuidos entre un envoltorio de mayor tamaño y 40 dosis listas para la venta, además de dos balanzas de precisión y otros elementos vinculados a la comercialización. La intervención fue reforzada por personal de Antinarcóticos de la Policía, que procedió a la detención.

Durante la audiencia, Moreira indicó además que el sector donde se produjo la detención había sido señalado en reiteradas oportunidades, mediante el sistema de denuncias anónimas, como un punto de venta de estupefacientes, información que forma parte de los elementos incorporados al legajo.

cocaina allanamiento

Deberá mudarse para seguir en libertad

Por todo esto, la fiscal calificó el hecho como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en carácter de autor, y solicitó la apertura de la investigación por un plazo de 4 meses.

Además, como medidas cautelares, requirió la fijación de un domicilio distinto al del lugar del hecho, la prohibición de acercarse a un radio de 2.000 metros del barrio, de salir de la provincia y de contactar a potenciales testigos. Por último, pidió que se le impongan al imputado presentaciones periódicas ante la Policía.

La defensa no formuló objeciones a la formulación de cargos ni al plazo de investigación, y prestó conformidad con las medidas solicitadas, con algunas salvedades respecto de su alcance.

Finalmente, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la investigación por cuatro meses y dispuso la libertad del imputado bajo las medidas cautelares acordadas, incluyendo la fijación de domicilio en otro sector de la ciudad y la obligación de presentarse una vez por semana en la comisaría más cercana a su nuevo lugar de pernocte.

