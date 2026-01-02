Cocaína adulterada en Neuquén: los análisis develaron que estaba "cortada" con un medicamento veterinario

El resultado se conoció en el marco de la investigación del Ministerio Público Fiscal. Se trata de droga secuestrada durante uno de los cuatro allanamientos realizados.

En el marco de la investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal por la venta de cocaína presuntamente adulterada en la ciudad de Neuquén, los análisis solicitados por la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira, revelaron que la cocaína secuestrada durante uno de los cuatro allanamientos que se realizaron, contenía un medicamento veterinario. Sin embargo, hasta el momento no se pudo confirmar la vinculación entre la droga y alguno de los fallecidos.

La investigación permitió avanzar en distintas medidas judiciales que derivaron en la identificación de cuatro puntos de venta distintos , donde se realizaron allanamientos y secuestro de drogas y de otros elementos de interés para la causa.

El origen del caso tiene que ver con una alerta sanitaria emitida por el sistema de Salud de la provincia, a partir de la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital y zona de adyacencia.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

Como resultado de los estudios realizados por parte de la dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional (C.A.B.A) sobre el material incautado, se estableció que en uno de los domicilios allanados -donde una de las víctimas que sobrevivió había adquirido la droga- la cocaína estaba cortada con Levamisol, un antiparasitario de uso veterinario.

La Fiscalía fue cautelosa y aclaró que "el hallazgo forma parte de las líneas de investigación en curso por comercialización de drogas y no implica, por el momento, una vinculación directa con fallecimientos registrados".

A partir de la detección de esta sustancia, la fiscal del caso dispuso la ampliación del oficio respecto de las muestras biológicas incorporadas a la causa y notificó a las autoridades sanitarias. En este caso, el departamento de Antinarcóticos de la Policía se ocupó del traslado de las muestras a un laboratorio que, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, realizará los estudios específicos.

El Levamisol es un medicamento veterinario de aspecto similar a la cocaína que ha sido utilizado como sustancia de corte y que puede provocar efectos adversos en las personas.

La investigación continúa en desarrollo para determinar responsabilidades y establecer el alcance de los hechos analizados, ya sea respecto de la venta de las drogas como en el caso concreto de la adulteración.

Cuatro muertos por cocaína presuntamente adulterada

El pasado 16 de diciembre, las autoridades sanitarias de Neuquén emitieron una alerta ante la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada en la capital y la zona. La alarma comenzó luego de registrarse dos muertes vinculadas al consumo de dicha sustancia, con síntomas no habituales para este tipo de droga.

Por este motivo, desde el Sistema Público de Salud lanzaron un pedido de precaución a la población y evitar el consumo teniendo en cuenta la sospecha de sustancias posiblemente adulteradas. También solicitaron que aquellas personas que hayan consumido y presenten cualquier tipo de síntoma que no sea habitual por este tipo de consumo, que concurran al centro de salud u hospital más cercano.

cocaina adulterada (2) La provincia de Neuquén emitió un alerta por muertes por cocaína adulterada.

Las primeras dos víctimas tenían 23 y 53 años y las fechas de los fallecimientos fueron el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre. En tanto, el 18 de diciembre, un hombre de 37 años murió en la vía pública, en el oeste de Neuquén. Vecinos indicaron que el hombre se desplomó en la calle. Sobre este caso, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a LM Neuquén que la víctima falleció como consecuencia de una congestión cardiopulmonar y sumaron que, de acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo conjunto de la fiscalía y la policía provincial, la víctima consumió cocaína en las horas previas a su fallecimiento. Lo hizo junto a otra persona, que no requirió de ninguna atención médica.

En tanto, el último fallecimiento ocurrió el 25 de diciembre, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud. Un paciente de 33 años fue trasladado a las 8.05 en ambulancia desde el Hospital Heller hasta el Hospital Castro Rendón de la capital neuquina. Según los testimonios, el hombre había sido encontrado en la vía pública consumiendo alcohol, con referencias de consumo previo de cocaína. El paciente fue inicialmente trasladado en taxi al Hospital Heller, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio. Tras ser reanimado, fue derivado de urgencia al Hospital Castro Rendón. El hombre presentó un cuadro de shock refractario, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.