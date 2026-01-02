Un narco acordó 4 años de cárcel y el pago de una multa millonaria

En un allanamiento a su vivienda se secuestró droga fraccionada, dinero y un arma de fuego cargada.

Un narco de Villa La Angostura acordó con la fiscalía cumplir un a pena efectiva de poco más de cuatro años por comercializar droga desde su domicilio y poseer un arma cargada sin autorización legal. Además, deberá pagar los gastos judiciales del proceso.

En una audiencia realizada el martes, el asistente letrado Federico Surá presentó un acuerdo mediante el cual se condenó a Jorge Oscar Tapia a cumplir una pena de prisión efectiva, luego de que en un allanamiento se determinara que tenía en un poder un arma de fuego y estupefacientes con fines de comercialización.

El acuerdo había sido previamente suscripto y elevado al juez por el fiscal jefe Gastón Ávila.

De acuerdo con la acusación, el hecho que se dio por probado con este acuerdo pleno ocurrió el 24 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:40, durante un allanamiento realizado en un domicilio ubicado en Villa La Angostura. En el lugar, el hoy condenado Tapia tenía en su poder un revólver calibre 22 largo con municiones, sin la debida autorización legal, además de 36 gramos de cocaína fraccionados para la venta, una pequeña cantidad de cannabis, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento, anotaciones vinculadas a la comercialización y dinero en efectivo, junto con un comprobante de transferencia. Todos estos elementos hallados confirman el fin de comercialización de la droga.

droga chos malal (1)

Por este motivo, los delitos fueron calificados como tenencia de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real y en carácter de autor. En el marco del acuerdo, el imputado reconoció su responsabilidad penal.

Asimismo, las partes pactaron la imposición de una pena única de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, que surge de la unificación con una condena anterior que se le dictó a Tapia, que fue de cumplimiento condicional y fue dictada en 2022. Por último, se le impuso una multa de $5 millones y se dispuso el decomiso de todos los elementos secuestrados y el pago de costas del proceso de parte del imputado.

Tras escuchar las pautas acordadas, el juez de garantías Maximiliano Bagnat homologó el acuerdo presentado y dictó la condena a Tapia más las restantes condiciones.

Además, por pedido de la fiscalía, dispuso la prórroga de la prisión preventiva que cumple el condenado narco hasta el 18 de febrero de 2026, plazo estimado para que la sentencia quede firme y sea trasladado a un centro de detención. Hasta entonces, ordenó oficiar para que el cumplimiento de la pena se realice dentro de la IV Circunscripción Judicial, sujeto a la disponibilidad de cupos y a condiciones de detención adecuadas.

asistente letrado federico sura

Villa La Angostura: por juntarse con "la Tía", terminó condenada

Una mujer de Villa La Angostura podrá cumplir una condena efectiva en su casa, pero se quedó sin auto: la justicia federal ordenó el decomiso del Ford Fiesta que utilizaba para hacer delivery de drogas.

El proceso involucró a una mujer identificada como Gilda Victoria Vázquez, de 33 años y nacida en Neuquén capital. A partir de una investigación que estuvo encabezada por personal de la Prefectura Naval Argentina, se estableció que la mujer utilizaba su domicilio para comercializar drogas.

El seguimiento se inició en febrero de este año y las escuchas telefónicas confirmaron las sospechas en forma rápida. De forma audaz, los mensajes de los compradores de drogas a su teléfono se reiteraban a diario: “¿estás activa o no?”.

Por otra parte, los investigadores comprobaron que la famosa Verónica “la Tía” Morales, también ligada al narcomenudeo, había trasladado sus operaciones a la casa de Vázquez.

tía- narco- Villa La Angostura.jpg La justicia federal pudo avanzar en varios procesos en contra de mujeres ligadas a "la Tía".

Finalmente, el 22 de febrero, la Brigada de Investigaciones de Prefectura irrumpió en la casa de Vázquez y logró secuestrar envoltorios con cocaína por un peso que superó los 100 gramos, además de dinero en efectivo, un auto Ford Fiesta, dinero en efectivo, una balanza de precisión, celulares y un handy.

En los últimos días, con la asistencia de la defensa oficial, Vázquez aceptó llevar a cabo un juicio abreviado, reconociendo su responsabilidad por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de comunicar la realización de un acuerdo al responsable del Tribunal Oral Federal neuquino (TOF). Respecto de la pena de prisión, solicitó cuatro años de cárcel efectiva.

En cuanto a la modalidad, se acordó que sea prisión domiciliaria.