Todo listo: desde cuándo vecinos de Villa La Angostura podrán conectarse a la red de gas

Lo anunció Rolando Figueroa durante una visita a la localidad. Para el gobierno provincial, “se corrigió una deuda histórica”.

Desde el próximo 5 de enero , las familias de Villa La Angostura podrán comenzar a conectarse a la red de gas natural . Así lo confirmó el gobernador Rolando Figueroa este lunes, durante una visita a la localidad cordillerana donde realizó anuncios de obras.

“Se trata de una gestión política sostenida del gobierno neuquino ante los organismos nacionales que logró avanzar sobre una deuda estructural, que condice con el atraso que recibió en todo el territorio”, se indicó oficialmente. Asimismo, se subrayó, “el mandatario adelantó el círculo virtuoso que significará a largo plazo, traer el gas de Vaca Muerta a la cordillera ”.

Durante su visita, el gobernador puso en contexto el alcance de la medida y la vinculó a una estrategia más amplia de ordenamiento del Estado y corrección de desigualdades territoriales. “Arrancamos con un pueblo sin gas, porque no se podían conseguir habilitaciones, sin cloacas en todos los lugares, sin electricidad, sin estar interconectados a la red”, señaló.

Financiamiento

“Por eso, a través del BPN, financiamos a CAMUZZI para que puedan activar el gasoducto cordillerano y el 5 de enero ya se comienzan a generar las habilitaciones para conectarse al gas”, detalló.

“Hace por lo menos cinco años que no se conseguía una habilitación en la red. Ya es un cambio”, celebró.

Tras repasar la medida de reducir la deuda pública durante sus dos primeros años de gobierno, el gobernador recordó que decidió avanzar sobre las asimetrías históricas que dejaban fuera del reparto a varias regiones. “La presencia del Estado es importante y nosotros diseñamos una forma de vida y esa forma de vida tiene que llegar a todos los lugares”, remarcó.

“Todo lo que se producía en Vaca Muerta no lo veíamos presente en ningún punto de la provincia”, recordó y justificó la decisión de priorizar obras como rutas, escuelas y el acceso a los servicios básicos.

El mandatario defendió los Pactos de Gobernanza impulsados con los municipios, que permitieron, además, sostener la obra pública, frente al abandono del financiamiento nacional.

Finalmente, Figueroa se refirió al proyecto del Gasoducto que permitirá conectar el sur de la provincia con el gas de Vaca Muerta. La obra, prevista para iniciar en 2028, permitirá indirectamente, fortalecer las regalías provinciales y consolidar un esquema de desarrollo que impacte en los neuquinos.

“Las empresas facturan el gas, nosotros cobramos más regalías, podemos hacer más obra, etcétera. Si el gas lo cobran otras provincias, no es un círculo virtuoso con nosotros, por eso es importante también conectarnos con Vaca Muerta”, completó.