Villa La Angostura: por juntarse con "la Tía", terminó condenada por narcotráfico y sin auto

Durante el presente mes, la justicia federal pudo avanzar en los procesos contra cómplices ligadas a Verónica Morales, quien operaba en distintos domicilios.

La justicia federal pudo avanzar en varios procesos en contra de mujeres ligadas a "la Tía".

Una mujer de Villa La Angostura podrá cumplir una condena efectiva en su casa, pero se quedó sin auto: la justicia federal ordenó el decomiso del Ford Fiesta que utilizaba para hacer delivery de drogas.

El proceso involucró a una mujer identificada como Gilda Victoria Vázquez , de 33 años y nacida en Neuquén capital. A partir de una investigación que estuvo encabezada por personal de la Prefectura Naval Argentina , se estableció que la mujer utilizaba su domicilio para comercializar drogas.

El seguimiento se inició en febrero de este año y las escuchas telefónicas confirmaron las sospechas en forma rápida. De forma audaz, los mensajes de los compradores de drogas a su teléfono se reiteraban a diario: “¿estás activa o no?”.

"La Tía" de Villa La Angostura cayó presa en varias oportunidades en el marco de investigaciones por narcomenudeo.

Por otra parte, los investigadores comprobaron que la famosa Verónica “la Tía” Morales, también ligada al narcomenudeo, había trasladado sus operaciones a la casa de Vázquez.

Finalmente, el 22 de febrero, la brigada de investigaciones de Prefectura irrumpió en la casa de Vázquez y logró secuestrar envoltorios con cocaína por un peso que superó los 100 gramos, además de dinero en efectivo, un auto Ford Fiesta, dinero en efectivo, una balanza de precisión, celulares y un handy.

Prisión domiciliaria

En los últimos días, con la asistencia de la defensa oficial, Vázquez aceptó llevar a cabo un juicio abreviado, reconociendo su responsabilidad por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de comunicar la realización de un acuerdo al responsable del Tribunal Oral Federal neuquino (TOF). Respecto de la pena de prisión, solicitó cuatro años de cárcel efectiva.

En cuanto a la modalidad, se acordó que sea prisión domiciliaria.

La defensa, a su turno, confirmó lo resuelto y resaltó que Vázquez tuvo un papel secundario en la venta de drogas.

Sobre el beneficio de la domiciliaria, el representante legal de la mujer destacó la situación de vulnerabilidad que enfrenta, a lo que le suma un problema de adicciones.

Por su parte, la condenada aceptó el acuerdo propuesto.

Allanamiento Prefectura Nacional en Villa La Angostura Los prefectos allanaron en Villa La Angostura.

El juez unipersonal del TOF le recordó a Vázquez que deberá cumplir con las pautas de conducta descriptas en el fallo y que la obligan a mantener el domicilio “no pudiendo salir del mismo sin autorización del Tribunal”. De forma paralela, deberá someterse a un control periódico de autoridades, que verificarán su situación.

Finalmente, fue confirmado el decomiso del Ford Fiesta y de un poco más de 600 mil pesos incautados en el procedimiento de principios de este año.

"La Tía" mudó su kiosco narco

En el marco de la investigación que involucró a Vázquez, se pudo establecer que Morales había trasladado sus operaciones de narcomenudeo a su domicilio. Por esa razón, los efectivos de Prefectura alertaron a la fiscalía federal.

A la hora de la definición de la causa, la defensa recalcó el papel secundario de Vázquez y que “la Tía” era la que planificaba las acciones.

Días atrás, se conoció la condena de Morales por el delito de narcotráfico, aunque al igual que Vázquez fue beneficiada con la prisión domiciliaria.