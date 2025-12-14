"La Tía" narco de Villa La Angostura fue condenada pero no irá a la cárcel

La mujer que acumula múltiples causas por drogas se vio beneficiada una vez más y a pesar de recibir un castigo de 5 años, cumplirá prisión domiciliaria.

"La Tía" de Villa La Angostura cayó presa en varias oportunidades en el marco de investigaciones por narcomenudeo.

Una de las narcos más conocidas de la región cordillerana neuquina, Verónica “la Tía” Morales , fue protagonista de una audiencia en la justicia federal donde se definieron varias causas en su contra por infracción a la Ley 23.737. La mujer fue condenada, aunque como en otras oportunidades, zafó de quedar presa y cumplirá el castigo en su domicilio, en el barrio Mallín de Villa La Angostura.

Morales, de 42 años, se hizo conocida por su reincidencia en causas por narcotráfico y también por su presunto manejo de “soldaditos”. En los últimos años, acumuló una seguidilla de expedientes por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización . Acorralada por las pruebas en su contra, no puso objeciones a los procesos que se cerraron en el inicio de este mes y que avanzaron a una resolución definitiva del Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF) gracias a juicios abreviados.

Uno de los hechos atribuidos a Morales se remonta al 20 de julio de 2023, cuando las fuerzas de seguridad incautaron en su casa envoltorios con marihuana y otros elementos ligados a la venta de estupefacientes. Ese mismo año pero en el mes de noviembre, se reiteró el hallazgo de droga en su casa.

"No amigo, esto no es una verdulería"

Los investigadores no solo comprobaron el ir y venir de personas a la vivienda de “la Tía” sino que las escuchas telefónicas fueron contundentes sobre su relación con el narcomenudeo. Sin ocultar su sagacidad para manejar el negocio, la mujer le señaló a uno de sus tantos compradores de droga: “Si no venís con la plata que debes, directamente ni vengas. No amigo, esto no es una verdulería”.

En el cierre del proceso penal en su contra, Morales aceptó un juicio abreviado donde el Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A la hora de evaluar la pena de prisión, la parte acusadora consideró que se debía realizar una unificación e imponerle un castigo único de 5 años de cárcel efectiva.

La defensa se mostró de acuerdo con lo solicitado por el MPF y Morales tampoco puso objeciones.

allanamiento droga prefectura SMA.jpg

Las investigaciones que involucraron a “la Tía” fueron encabezadas por personal de la Prefectura Naval Argentina y estuvieron supervisadas por el juzgado federal de Zapala.

En cuanto a la modalidad de cumplimiento del castigo, Morales se vio favorecida por su condición de madre de cuatro menores y que tanto la parte acusadora como la defensa mostraron su acuerdo para que permanezca en su domicilio.

El juez unipersonal del TOF ratificó el beneficio de la prisión domiciliaria y se limitó a advertirle que la deberá cumplir en forma estricta.

Bajo la lupa en reiteradas ocasiones

La situación de “la Tía” quedó bajo la lupa en varias oportunidades por parte de la justicia federal debido a su reincidencia en el delito de narcotráfico. Durante el presente año, el MPF reclamó que vaya a la cárcel y que cumpla prisión preventiva por un plazo de seis meses. Inicialmente, había sido trasladada en condición de detenida desde La Angostura hasta una dependencia de Gendarmería, en la ciudad de Zapala. Después, se le otorgó nuevamente la prisión domiciliaria.