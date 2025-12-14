Qué dijeron los candidatos a presidente de Chile después de votar

El balotaje se celebra durante este domingo y definirá quién se queda con la presidencia. Se esperan los primeros resultados cerca de las 20.

Este domingo, Jeannette Jara , la candidata oficialista que ganó la primera vuelta, y José Antonio Kast , el referente de la derecha, definen la presidencia en Chile . Tras emitir su sufragio, ambos postulantes se refirieron a la jornada electora l, a la espera de los primeros resultados que se conocerán cerca de las 20 horas.

A pesar del resultado de las primarias, los sondeos previos favorecen al referente de la derecha.

Unas 15,7 millones de personas están convocadas a las urnas para elegir al próximo presidente en unos comicios marcados por el temor a la delincuencia y la inmigración irregular.

Confianza de Kast

José Antonio Kast, candidato respaldado por la oposición, votó en el Colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, en las afueras de Santiago, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola. Ante la prensa, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el candidato se mostró confiado en su posible victoria, aunque fue cauteloso. "Vamos a a dejar la vida por reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total", aseguró, y aclaró que esto sería "en caso de que salga electo".

Kast votando

Consultado sobre el futuro vínculo con Argentina, Kast remarcó: "Con Argentina vamos a tener las mejores relaciones, yo conozco al presidente Milei".

Jara llamó a "respetar los resultados"

Por su parte, la candidata oficialista, Jeannette Jara, votó en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, tras caminar desde la casa de su madre. La postulante aprovechó para pedir que los resultados de la segunda vuelta presidencial sean "respetados debidamente y como corresponde".

Jara también se refirió a la denuncia presentada por su comando en relación con mensajes supuestamente emitidos por una empresa de gas, llamando a votar por su contrincante, José Antonio Kast, y calificó la situación como "un problema".

Jeannette Jara votando

Respecto a la explicación de la compañía, que aludió a un "acceso no autorizado" a su sistema de notificaciones, la candidata agregó: "Hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió, la empresa tiene una versión, yo creo que si es efectiva, es bueno que inicie acciones legales pertinentes".

Qué declaró Boric

Por su parte, más temprano, el presidente de Chile, Gabriel Boric, elogió la fiabilidad y la efectividad del sistema electoral chileno, que pretende presentar los resultados en torno a las 19.00 horas local, apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

Boric votando

"En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile", subrayó en declaraciones a los medios luego de ejercer el voto este domingo.

"Hoy por última vez como presidente de la República he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo. También debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica", concluyó.