Balotaje en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast chocan por la presidencia

La candidata oficialista ganó la primera vuelta, pero el representante de la derecha llega mejor en los sondeos previos.

Jeannette Jara y José Antonio Kast definen este domingo en balotaje las elecciones presidenciales en Chile . La candidata oficialista ganó la primera vuelta por casi tres puntos de diferencia, pero los sondeos previos favorecen al referente de la derecha.

Unas 15,7 millones de personas están convocadas a las urnas para elegir al próximo presidente en unos comicios marcados por el temor a la delincuencia y la inmigración irregular.

Kast y Jara elecciones Chile

Kast es el favorito en las encuestas

Según las encuestas previas, José Antonio Kast se sitúa con una ventaja de entre 15 y 20 puntos sobre Jara para las elecciones de este domingo.

En su tercera postulación a La Moneda, el veterano político se ganó la simpatía del electorado con su promesa de instaurar un “gobierno de emergencia” de tolerancia cero con el crimen organizado y la inmigración irregular —las dos mayores preocupaciones de los chilenos—.

“Esta es una cruzada para recuperar la paz, el orden y la justicia en nuestro país”, aseveró en su masivo cierre de campaña el jueves.

Hace cuatro años el republicano llegó a acariciar el sillón presidencial pero fue derrotado en el balotaje por el actual mandatario Gabriel Boric, al ser delatado por sus posturas consideradas por muchos como extremas, como su oposición al matrimonio igualitario, el aborto, la reducción de la jornada laboral o su complacencia con la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

KAST

Sin embargo, este año poco o nada se ha hablado de temáticas sociales en la carrera presidencial.

Entre las principales promesas de Kast figuran la deportación masiva de los cerca de 330.000 inmigrantes indocumentados que actualmente residen en Chile y una mayor autonomía a las fuerzas de seguridad, como la policía y el ejército, para contrarrestar el poderío de los narcos.

Jara, ex ministra de Trabajo de Gabriel Boric, promete subir el sueldo mínimo y defender las pensiones. Aunque también prometió mano firme contra la delincuencia y, pese a su militancia comunista desde la adolescencia, trató durante toda la campaña de mostrarse moderada y de despegarse del gobierno actual, que llega al final con una magra popularidad cercana al 30%.

De profesión abogada, Jara se instaló como candidata presidencial a raíz de su gestión como ministra de Trabajo en el actual gobierno. Durante su mandato, fue clave en la promulgación de leyes importantes, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el avance en la reforma previsional.

jeannette jara chile

"Conozco al presidente Milei"

Kast fue a votar minutos antes de las 10 de la mañana, en el Colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, en las afueras de Santiago. Allí, rodeado por seguidores y acompañado por su esposa, Pía Adriasola, respondió algunas preguntas de la prensa.

"Vamos a a dejar la vida por reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total", aseguró, ya confiado en llegar a la presidencia. Aunque aclaró "en caso de que salga electo".

Ante una pregunta de la prensa sobre el vínculo con Argentina, remarcó: "Con Argentina vamos a tener las mejores relaciones, yo conozco al presidente Milei".

Con promesas de mano dura para hacer frente a la creciente ola de criminalidad en el país, una de las principales demandas de la población, Kast tiene en sus planes deportar a casi 330.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad vinculada a grupos extranjeros del narcotráfico que han entrado en los últimos años a Chile.