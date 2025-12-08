Pino Solo: el paraíso secreto en el límite con Chile que invita a una aventura inolvidable

Un trekking de tres días revelará la magia de Pino Solo. Montañas, araucarias milenarias y relatos ocultos en un rincón casi desconocido de Neuquén.

Entre el 19 y el 21 de diciembre, un pequeño grupo de aventureros tendrá acceso a uno de los rincones más inhóspitos y fascinantes de la cordillera de Neuquén : Pino Solo, un lugar remoto al borde mismo de Chile , que esconde tesoros naturales, huellas históricas y leyendas que sobrevivieron al paso del tiempo.

La experiencia, una caminata de tres días y dos noches, propone internarse unos 13 kilómetros al noroeste del Paso Internacional Pino Hachado, en pleno corazón de la región del Pehuén .

El recorrido incluirá la visita al Cerro Morado, ubicado a poco más de siete kilómetros del antiguo puesto fronterizo de Gendarmería en Pino Solo, hoy fuera de funcionamiento. Ese silencio, que es la melodía de toda la zona, convierte el paisaje en un archivo vivo. Los senderos que se transitan fueron usados por pueblos originarios y ejércitos, y también por antiguos pobladores que comerciaban con Chile cuando las fronteras aún no existían como tales.

Pino Solo Neuquén (2) Pino Solo, un paraje majestuoso en la región del Pehuén que empieza a afianzarse en el turismo aventura.

Geográficamente, Pino Solo despliega un relieve imponente: montañas de laderas suaves, cumbres limpias, circos y valles glaciarios, mesetas amplias y suelos rocosos con tramos arenosos. Todo el camino está acompañado por araucarias milenarias, cipreses cordilleranos, radales, lengas y subarbustos en forma de cojín como la tradicional yareta -o “leña de piedra”-, además de amancay de campo, cebollines de las nieves, leuceria, nasauvia dentada, topa topa y la delicada viola de montaña.

Pino Solo, un lugar natural que invita al turismo aventura

La fauna también es protagonista de ese lugar. En la región andino-patagónica donde se ubica Pino Solo conviven el zorro colorado y gris, el gato montés y el hurón menor. Sobrevolando los cielos, es posible distinguir al carpintero andino y distintas rapaces que dominan este territorio agreste.

La excursión tiene cupo limitado e incluye pensión completa de acampe, seguros, guía de trekking, equipo de primeros auxilios y traslados. Las noches se pasarán en carpa, bajo un cielo despejado que suele regalar uno de los mejores firmamentos del sur del país.

Pino Solo Neuquén (3) Un sitio ideal para acampar en el corazón de la Región del Pehuén.

La propuesta es organizada por Kuruftun, agencia de trekking habilitada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Para más información o reservas, se puede escribir al 2942 699322 o a través de Instagram en @kuruftun_trekking.

Cómo es Pino Solo, al límite con Chile

El área a recorrer abarca un perímetro de 33 kilómetros: hacia el oeste, la frontera con Chile se sitúa a solo 4,3 km; hacia el norte, a 13 km, se encuentra el cajón del arroyo Codihue; al sur, la Ruta Nacional 242 aparece a unos 8 km; y hacia el este domina el paisaje la estancia Aichol, a poco más de 7 km.

Una travesía única en un escenario que conserva la esencia más pura de la cordillera patagónica. Ideal para caminar, explorar… y descubrir un mundo que todavía resiste intacto.

