Trekking de la Luna: las tradicionales caminatas nocturnas de la Patagonia inician su temporada 2025-26

Este sábado será la primera salida en Rada Tilly, Chubut . Habrá una por mes hasta el comienzo del otoño del año próximo. Cómo anotarse.

Patagonia nocturna: el Trekking de la Luna de Rada Tilly, en Chubut, se realiza siempre el sábado más cercano a la salida de la luna llena.

Este sábado 8 de noviembre se realizará la primera edición de la temporada primavera-verano 2025-26 del Trekking de la Luna, la tradicional actividad de caminata nocturna por senderos de la Patagonia que desde hace más de una década tiene lugar en Rada Tilly, la villa balnearia situada al sur de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut .

Se trata de una caminata que, aprovechando la luna llena, combina aventura, deporte y conexión con la naturaleza. La experiencia permite descubrir la ciudad desde una perspectiva distinta, donde el silencio del paisaje y la luz plateada crean un recorrido inolvidable.

El interés que generan las salidas se evidencia en la demanda: los cupos para la primera de esta temporada ya se agotaron. Pero para quienes se quedaron afuera la cosa no es tan grave, ya que el Trekking de la Luna se repite todos los meses hasta el comienzo del otoño.

El encanto de la Patagonia nocturna

El recorrido tiene una extensión total de 6 kilómetros, ideales para disfrutar en grupo y explorar rincones que de noche se ven de una manera totalmente distinta.

En cada edición del Trekking de la Luna el camino va variando, siempre con la premisa de que los senderos elegidos tengan una dificultad acorde a las posibilidades de los participantes, para que puedan ser accesible a personas de diferentes edades y nivel de actividad.

trekking-de-la-luna.jpg La luna llena de la Patagonia alumbra el trekking en Rada Tilly.

En los senderos suelen cruzarse zorros, aves o guanacos. De este modo, la propuesta de caminata combina la oportunidad de realizar microturismo en la naturaleza y actividad física en grupo compartiendo la experiencia.

Además de la variación en la elección de los senderos, suele haber actividades previas, posteriores o durante las caminatas para sorprender a los participantes.

La actividad es considerada de dificultad media-alta, está destinada a mayores de 16 años y se recomienda llevar calzado cómodo, ropa deportiva, linterna frontal y agua.

El Trekking de la Luna se realizó por primera vez en 2012 en Rada Tilly y desde entonces se convirtió en un clásico de la ciudad, acompañando el crecimiento del senderismo y otras actividades al aire libre.

Cómo inscribirse en el Trekking de la Luna

Las salidas comienzan en la segunda mitad de la primavera y se extienden durante el verano. Se realiza una caminata por mes, en el fin de semana más cercano a la luna llena.

Trekking de la Luna en Rada Tilly Un clásico de la Patagonia: comienza la temporada de Trekking de la Luna en Rada Tilly, Chubut.

“Es una excelente actividad grupal. Me gusta mucho salir a caminar por los alrededores de Rada Tilly combinado con la salida de la luna. Tenemos un lugar privilegiado con muchos senderos para recorrer. Los chicos de la organización siempre nos están cuidando y el profe Ricardo nos guía por estos caminos disfrutando del entorno. Lo recomiendo siempre e intento sumar amigos o conocidos”, relató Susana, una participante habitual de las recorridas que cada vez suman más gente que va especialmente a Rada Tilly para vivir la experiencia.

El punto de encuentro de la primera salida de la temporada será en el Hipódromo de Rada Tilly, ubicado en el cruce de las avenidas Antártida Argentina y Fragata Presidente Sarmiento, en el ingreso situado sobre la calle Tierra del Fuego.

La concentración está prevista para las 18.45, el inicio de la caminata a las 19 y se estima que el grupo estará de regreso aproximadamente a las 22.

Es obligatoria la inscripción previa a través de la web Boletería Rada Tilly debido a que los cupos son limitados, con un máximo de 60 personas por caminata y mucha demanda -la primera caminata de la temporada ya se agotó-, y a que se trata de una actividad arancelada (el costo es de $11.000).