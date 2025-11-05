Jubilados desaparecidos en Chubut: suman a una perra entrenada en la búsqueda de restos humanos

Integra la brigada canina de los bomberos de Trelew . Tras la aparición de la camioneta no surgieron nuevas pistas. El fiscal desestimó la hipótesis del robo.

En menos de una semana se cumplirá un mes de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Comodoro Rivadavia que el 11 de octubre salieron en una escapada romántica rumbo a la localidad de Camarones , también en la provincia de Chubut , sin que se volviera a saber nada de ellos.

La incesante búsqueda continúa, enfocada en los alrededores de la Ruta Provincial 1 y la zona de Rocas Coloradas , donde apareció la camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaba la pareja, con la participación de fuerzas de seguridad y equipos especializados de Chubut y otras provincias, particulares que se sumaron de manera solidaria a los rastrillajes, y los familiares de Pedro y de Juana -que tienen poco contacto entre sí ya que la relación de pareja era incipiente-, quienes no pierden las esperanzas aún cuando el tiempo transcurrido hace que las posibilidades de hallarlos con vida sean mínimas.

Sin que se haya informado la detección de nuevos rastros, este martes se supo que se convocó a sumarse a los operativos a la Unidad N º 32 de los Bomberos de Trelew , con la perra Kali , especialista en búsqueda de restos humanos.

Pareja de jubilados desaparecida en Chubut Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que están desaparecidos desde el 11 de octubre en Chubut.

“La movilización se realiza a solicitud de la Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas, para continuar con la búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder”, informó el cuerpo de bomberos.

Kali ya había participado temporalmente de los operativos en octubre, junto con Roco, otro perro integrante de la misma brigada y especializado en búsqueda genérica.

La decisión de reincorporarla tuvo que ver con la falta de avances en las últimas jornadas y con las complejidades que presenta el terreno de Rocas Coloradas donde fue hallada la camioneta empantanada y con las puertas cerradas.

Chubut: lo que se vio en las imágenes de las cámaras

Esta semana se confirmó que las figuras captadas por cámaras de seguridad ubicadas sobre la Ruta 1 eran efectivamente las de los jubilados, corroborando que fueron en esa dirección y por su propia voluntad, al menos hasta donde hay registros de las cámaras.

Continúa la búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en Chubut (1) Continúa la búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en Chubut.

Sin embargo, tras la aparición de la camioneta no hubo nuevos indicios sobre su paradero. Dentro de la Toyota Hilux de Juana, en la que viajaban, se hallaron pertenencias de ambos, incluyendo una conservadora con latas de cerveza, y la billetera de Juana con dinero, pero no la de Pedro, un detalle que los investigadores consideran relevante.

La teoría del robo, con poco sustento

Respecto de la posibilidad de que los jubilados hubieran sido víctimas de un robo planificado, hipótesis que circuló en medios de comunicación locales, el fiscal a cargo, Cristian Olazábal, negó que esa fuese una línea de investigación relevante.

Olazábal confirmó que las pericias financieras no registraron movimientos significativos o inusuales en las cuentas bancarias de Kreder en las semanas previas a la desaparición, contradiciendo versiones de que el hombre había cobrado recientemente una importante suma de dinero por la venta de una casa.

El fiscal explicó que el jubilado no tenía grandes sumas en plazo fijo, no hubo movimientos de cuentas inusuales que sugirieran algún retiro planeado y en los allanamientos realizados en su domicilio, en los que se realizó una revisión exhaustiva incluso de posibles escondites, no se encontró ninguna suma significativa en efectivo.