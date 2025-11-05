Murió José Marcelo Moscuzza, dirigente de Aldosivi en un violento accidente: qué se sabe

Tenía 44 años y su fallecimiento - que se conoció este miércoles por la mañana - provocó gran conmoción en el mundo deportivo.

Este miércoles por la madrugada se conoció que José Marcelo Moscuzza, ex dirigente de Aldosivi , falleció a los 44 años, en un brutal accidente en la localidad bonaerense de Lezama.

El accidente ocurrió en el kilómetro 166 de la Ruta 2 en provincia de Buenos Aires. Moscuzza iba solo en su vehículo, y por causas que aún se investigan, sufrió un choque y posterior vuelco.

José era hijo del histórico dirigente José Américo Moscuzza. S e hizo cargo de la administración del fútbol de la institución deportiva hace una década y en ese camino se consiguió el ascenso a la primera categoría. Se mantuvo en el cargo hasta el año pasado, cuando dio un paso al costado de la comisión directiva.

En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica. A raíz de un despiste alrededor de la una de la mañana, su vehículo cayó a un zanjón al costado de la traza.

muerte dirigente de aldosivi

Con apoyo posterior de un equipo de emergencias médicas se constató el fallecimiento del conductor, y poco después, su identidad.

La investigación está en curso desde el Departamento Judicial Dolores a través de la Fiscalía Descentralizada N° 9 de Chascomús, con jurisdicción en Lezama.

Una vida ligada al club Aldosivi: "Un legado imborrable"

Durante su gestión, el club del puerto obtuvo importantes ascensos y consolidó su lugar en la élite del fútbol argentino. Entre sus principales aportes se destacan el avance con las obras en el predio y la consolidación de las instalaciones propias en Punta Mogotes.

"Dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia", destacó la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaldosivi/status/1986073652396216418&partner=&hide_thread=false Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia.



Acompañamos en este difícil… pic.twitter.com/tCUVF7hKKJ — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) November 5, 2025

A raíz del fallecimiento, la institución indicó que se suspenden todas las actividades, tiendas y café y se decreta luto hasta nuevo aviso. Dirigentes, allegados y simpatizantes del club expresaron su pesar y destacaron el compromiso y la cercanía de José Marcelo con la institución y la comunidad portuense.

Trascendió los colores: Los emotivos mensajes de futbolistas tras la muerte de Miguel Ángel Russo

En las opiniones del mundo del fútbol cuesta encontrar una que cuestione al entrenador y no lo destaque como entrenador. No solo eso, sino que las opiniones destacan a Miguel Ángel Russo como una buena persona. Por los clubes que ha pasado ha dejado marca, como también en los futbolistas que ha dirigido durante sus diferentes etapas.

La muerte del entrenador marcó un triste momento en el mundo del fútbol que sigue haciéndose eco en distintos jugadores del fútbol mundial, hayan sido dirigido o no, por él. En las últimas horas los jugadores del plantel de Boca se expresaron en sus cuentas personales de Instagram.

"GRACIAS MIGUEL por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama VALENTÍA. Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal que era muy brava, me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. Q.E.P.D.", escribió el histórico goleador Edinson Cavani.