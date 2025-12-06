Chile en alerta: bajaron al menos un 15% los tours de compras de neuquinos

Aseguran que es notable la baja de visitantes hacia el vecino país. Igualmente tienen todo listo para las ofertas y descuentos de Navidad y Fin de Año.

En los últimos meses, descendieron notablemente los tours de compras de neuquinos en Chile . Calculan que la baja fue al menos del 15% por lo que los comerciantes del vecino país destacaron que ya tienen todo listo para las rebajas y descuentos de Navidad y Año Nuevo. "Seguimos teniendo precios competitivos", aseguraron.

Así lo confirmó a LM Neuquén el presidente de la Corporación para el Desarrollo Turístico de La Araucanía (CODETUR), Aníbal Gutiérrez Frías , quien admitió la baja de turistas neuquinos a la ciudad de Temuco y alrededores en los últimos meses.

Después de días en que durante los fines de semana largo las filas para cruzar por los pasos internacionales eran larguísimas, en los últimos meses diferentes medidas tomadas por el Gobierno Nacional desmotivaron la visita de compras a Chile.

"Aún no hicimos una evaluación, pero estimamos que el turismo de compras de los neuquinos y demás vecinos del Alto Valle bajó en al menos un 15% en los últimos meses", estimó Gutiérrez Frías.

El presidente de CODETUR comentó que igualmente siguen recibiendo muchos turistas argentinos, pero admitió que no vislumbran un panorama como el de la misma fecha durante el año pasado. "Hemos tenido en una baja en los visitantes desde que el presidente Javier Milei tomó la medida de abrir más la economía de Argentina", explicó.

Ante algunas medidas nacionales como fueron la eliminación del cepo cambiario y la baja en impuestos, los precios de muchos productos ya no fueron tanto más baratos en Chile que en Argentina.

"Sobre todo que se haya abierto la importación en Argentina, generó que se pueda importar televisores, heladeras, y otros electrodomésticos, y eso hizo que el mercado acá se resistiera un poquito", explicó.

Precios competitivos

Los comerciantes chilenos aseguran que los precios igualmente siguen siendo "atractivos" para los turistas argentinos. "Seguimos teniendo precios competitivos", aseguraron desde CODETUR.

Su presidente comentó que justamente en los próximos días con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo van a poder verificar la cantidad de turistas argentinos que llegan a Chile y de esa forma confirmar el panorama turístico para este verano.

En ese sentido, adelantó que la comparación con el año pasado ya deja ver muchas menos reservas. "El año pasado para las fiestas ya teníamos muchísimas reservas, este año ha mermado, pero tampoco queremos ser alarmistas", comentó.

Con las puertas abiertas a los turistas neuquinos y del resto del Alto Valle, los comerciantes aseguraron que en estos días comienzan las liquidaciones y los dos por uno en los shoppings por lo que confirman muy buenos precios tanto para la indumentaria para toda la familia como también en electrodomésticos ropa de blanco y otros artículos para la vivienda.

Las galerías y tiendas chilenas ya están totalmente decoradas con la Navidad a la espera de la llegada de turistas con ganas de comprar. "Ya está todo listo para que puedan elegir los regalos para Navidad, las tiendas empiezan a vender su stock de temporada y empiezan las grandes ofertas. Es realmente muy atractivo", describió.

Además, para los argentinos que sí los visitaron durante este año, Gutiérrez Frías aseguró que en Chile no hubo grandes movimientos con el dólar, por lo que aseguró continúa el mismo tipo de cambio y los precios estables.

shopping Los neuquinos que viajen a Temuco por el Papa podrán irse de shopping.

No solo en las compras se mantuvieron los precios, también están estables en el alojamiento y la gastronomía. Una cena en Temuco puede rondar los 15.000 pesos chilenos y una noche de alojamiento cuesta entre 40 a 70 mil pesos chilenos.

Con respecto a la baja de visitantes neuquinos en tours de compras a Temuco y otras ciudades de Chile, el presidente de CODETUR comentó que tanto Chile como Argentina aun esperan movimientos económicos. "Como todavía no se estabiliza Argentina, la gente aún no quiere tomar medidas a largo plazo, entonces están viendo aun el panorama, el mercado está inquieto", describió.

En tanto que también sumó que en Chile aún esperan que llegue la segunda vuelta de las elecciones nacionales donde se elige entre "derecha o izquierda".

El impacto en Concepción

Desde más al norte de Chile, la directora regional del Servicio Nacional de Turismo de la Región del Biobío (SERNATUR), Maritza San Martín, confirmó que efectivamente detectaron "señales mixtas respecto del comportamiento del turismo argentino hacia Chile de cara al verano 2026".

"Por un lado, durante 2024 y gran parte de 2025 el mercado argentino ha mantenido un crecimiento. Sin embargo, en los últimos meses han aparecido factores económicos que pueden moderar ese ritmo, como la variación en los precios relativos, los costos de movilidad y la capacidad de gasto de las familias argentinas por el llamado efecto billetera, es decir el alto costo relativo, la inflación y el tipo de cambio encarecido que estaría desalentando a nuestros vecinos argentinos a cruzar la cordillera para hacer turismo de compras en Chile, no así otros segmentos como el turismo de naturaleza, sol y playa, descanso o escapadas cortas", analizó.

Playa de Dichato en Concepción, Chile. Playa de Dichato en Concepción, Chile.

Igualmente, aseguró que no proyectan una caída abrupta en la llegada de turistas argentinos, sino dijo que más bien un escenario de ajuste o estabilización, donde algunos segmentos —como el turismo de compras— podrían disminuir levemente si se ajustan las condiciones cambiarías en Argentina, mientras que otros segmentos como el turismo de naturaleza, aventura, sol y playas y experiencias más boutique, mantendrían una demanda estable.

"Para la Región del Biobío, nuestras expectativas son positivas. El Paso Pichachen que nos conecta con Argentina está abierto desde el 30 de octubre y creemos que el mercado argentino sigue mostrando interés por nuevos destinos en Chile que tengan buena conectividad, naturaleza, costa y experiencias culturales auténticas, y para esos atributos tenemos ventajas competitivas claras. Estamos fortaleciendo nuestra oferta, diversificando productos turísticos y trabajando en promoción conjunta para mantenernos como un destino cercano, accesible y atractivo para el visitante trasandino.

Playa de Dichato en Concepción, Chile.

Ofertas en Chile

A pesar de la inestabilidad económica argentina, Chile sigue siendo uno de los destinos favoritos para quienes cruzan la cordillera a comprar. Durante los meses de verano, el lugar recibe alrededor de 800 mil visitantes, y sus centros comerciales se preparan con descuentos y promociones exclusivas. Hoy, todavía se consigue ropa, calzados y productos tecnológicos a precios incomparables.

Bajo este panorama, la región de Coquimbo se consolida como un imán de turistas argentinos que aprovechan la diferencia cambiaria y las ofertas de temporada.

“El público argentino fue récord en enero pasado. Las ventas se dispararon, sobre todo en tecnología, indumentaria y electrodomésticos”, explicó Hernán Crespo, gerente del Mall Vivo, uno de los espacios comerciales más visitados de la región.

shopping Turistas argentinos recorren los centros comerciales de Coquimbo, en Chile, atraídos por los precios bajos y las rebajas de temporada.

Los shoppings y outlets de Coquimbo preparan campañas agresivas de descuentos para la temporada alta. “Para enero de 2026 esperamos repetir el escenario del año pasado. Habrá rebajas de hasta el 45% en las grandes tiendas, y una cuponera especial para argentinos bajo la campaña Valija llena”, detalló Crespo.

El tipo de cambio resulta una ventaja clave. Con el dólar en Chile a 940 pesos chilenos, y el dólar oficial argentino en $1.445, los precios finales resultan mucho más convenientes al pagar con tarjeta de crédito. Un ejemplo: un producto de 10.000 pesos chilenos equivale a unos $15.372 argentinos si se usa el dólar oficial.

Entre los artículos más buscados por los turistas figuran los celulares, la ropa deportiva y los productos de marcas internacionales que en Argentina cuestan hasta el doble.