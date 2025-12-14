La Maga, el Chispa y una increíble propuesta de casamiento en Zapala

Después de 13 años juntos, la pareja se prepara para dar el siguiente paso en su relación. Conocé más sobre su historia de amor, sus sueños y planes para el futuro.

El amor es el fuego que enciende la llama de la vida, el combustible que nos impulsa a seguir adelante y la bendición que une a dos almas en un vínculo eterno. En un momento lleno de emoción y sentimientos, Magalí, conocida cariñosamente como "La Maga", y José, apodado "El Chispa" , decidieron sellar su amor para siempre.

En un acto emotivo y lleno de significado, la anterior semana el joven sorprendió a su novia con una propuesta de matrimonio en el momento en que ella recibía su diploma de egresada del CPEM 61 de Zapala. Después de trece años de convivencia y con un hijo en común, Francisco, la pareja decidió comprometerse en un amor eterno delante de toda la concurrencia.

Con la entrega del anillo, símbolo de unión y compromiso, Magalí y José se preparan para dar el siguiente paso en su relación. Según testimonios, el casamiento está programado para el próximo 14 de febrero, justo el día de los enamorados. “Sos una mujer fuerte y dura. Juntos pasamos adversidades y hoy nos toca ser felices. Te amo”, fueron algunas de las palabras pronunciadas por el novio. Luego siguió con la tradicional pregunta: ¿Te casarías conmigo? Y ante la emoción, la alegría y las palmas de la familia y amigos, se escuchó por parte de la novia el tradicional: ¡Sí, acepto! Momento único e inolvidable.

Una vida de amor y familia

Lorena Magalí Molina, conocida cariñosamente como "La Maga", es una mujer de 47 años que ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Nacida en Mariano Moreno, ha vivido en Zapala durante los últimos 33 años y ha construido una vida llena de amor y dedicación.

Magalí tiene una familia numerosa y amorosa. Además de su hijo Francisco, de 11 años, con su actual pareja, José Francisco Crespo (conocido como Chispa o Chispita de 41 años), también tiene dos hijos mayores, Mayra y Julián, fruto de su primera relación. También es abuela de un niño de 12 años.

Sobre la propuesta de matrimonio, la flamante novia subrayó que fue un momento emotivo y lleno de significado, debido a que ocurrió cuando recibía su diploma de egresada del secundario. José le entregó, antes de subir al escenario, una carta cargada de pasajes bíblicos donde se realzaba la importancia del amor y del valor de transitar la vida con la persona amada. Magalí no se imaginaba lo que venía después. "Nunca me lo imaginé más sabiendo lo tímido que es él. Igualmente, a pesar de su timidez, es muy romántico y jugado por lo que ama", confesó la feliz mujer. Y no es para menos. El novio subió al escenario y le propuso matrimonio delante de todo el público, demostrando que su amor es fuerte y verdadero.

Ellos llevan 13 años juntos y han compartido sus existencias con buenas y malas pero siempre atados del corazón.

La forma en que José se arriesgó a hacer la propuesta en público y logró sorprender a Magalí es un ejemplo de su amor y valentía. El casamiento está programado para el próximo 14 de febrero.

Sueños, familia y amor

La propuesta de matrimonio de José a Magalí marcó un antes y un después en la relación de ambos. Fue un momento que les permitió expresar su amor y compromiso de manera pública y significativa. La forma en que Magalí se sintió amada y valorada en ese momento es algo que seguramente recordará por siempre. Al respecto compartió algunos detalles sobre su vida y sus sueños. En primer lugar, remarcó que para ellos la familia es lo más importante. A pesar de que en estos tiempos muchas personas eligen no formalizar las relaciones, los dos decidieron sellar su amor con un compromiso para toda la vida. "Hoy en día la gente no elige casarse, pero nosotros sí apostamos a la familia y a lo que Dios instituyó", expresó con convicción.

Asimismo, se siente afortunada de tener una familia unida y que siempre la apoya. En su acto de colación, estuvieron presentes sus hijos y nieto, su mamá Luisa y su yerno.

La alumna egresada, antes de ser sorprendida con la propuesta de matrimonio, recibió un diploma de honor por portar la bandera y reconocimiento por mejor promedio.

Magalí siempre ha tenido un sueño: estudiar repostería en Neuquén. Aunque por ahora es un desafío debido al costo del viaje y la carrera, no descartó la posibilidad de hacerlo realidad en el futuro. A continuación contó que en su vida diaria se dedica a vender ropa interior y es conocida en Facebook como “Lencería Maga Molina”. Por su parte, José tiene una larga experiencia y es muy reconocido en la ciudad por su servicio técnico automotriz de primer nivel. "Yo soy ama de casa y me dedico a vender ropa por las redes sociales. Mi futuro esposo es el mejor electricista del automotor de Zapala", dijo Magalí con orgullo.

De esta increíble historia de amor se puede destacar la forma en que el “Chispa” planeó todo (junto a los preceptores del colegio) para sorprender a Magalí y hacer que ese momento fuera tan especial, es un claro ejemplo de su amor y dedicación hacia ella. Mientras que la reacción de la “Maga”, llena de emoción y sorpresa, es un reflejo de la profundidad de sus sentimientos hacia su compañero de vida.