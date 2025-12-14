Artesanías en Aluminé: las vaquitas de San Antonio que son furor en las ferias

El emprendimiento produce todo tipo de manualidades que Susana Levicura expone en su casa y en los puestos de las ferias para el recuerdo de los visitantes.

En Aluminé hay un puesto de artesanías que llama la atención: muñecos con formas de animales, carpetas de crochet, caminitos de mesa, flores de goma eva, botellas y piedras pintadas son algunas de las manualidades que expone Susana Levicura en ferias y en su casa para quienes deseen llevarse un recuerdo de la localidad.

Su puesto se distingue claramente por el colorido y la variedad de productos que ofrece. Cada uno de ellos fue hecho a mano con dedicación y pensando hasta en el más mínimo detalle . Entre ellos se destacan las vaquitas de San Antonio, mariquitas o catarinas pintadas a mano “con dos capas de acrílico para que duren y no se despinten”, comentó Levicura.

También hay lechuzas, conejos y capibaras pintados en piedra, pero le ganan las vaquitas de San Antonio: las hay en todos los tamaños y a precios muy accesibles. “Salgo a buscar las piedras al río y por todo el pueblo, no es fácil porque tienen que ser bien redondas para que queden mejor ”, explicó y agregó que toda la familia participa en este proceso.

Susana es autodidacta, “no he tomado ningún curso, nada”, expresa risueña. Cuenta que los moldes para hacer los muñecos con formas de oso, de perritos, de tigres, los copia de las revistas y los baja de internet, al igual que los puntos de crochet y las técnicas de pintura. “Hay que animarse, yo empecé con un muñeco que me salió re mal y ahora como que salen solos”, asegura.

Susana es fanática de Boca Juniors, las paredes y las rejas están pintadas de azul y amarillo, también lleva puesta la camiseta y dice que la pueden ubicar por “la casa de Boca”. La emprendedora dice que actualmente no tiene un trabajo formal, pero “hace más de 30 años que estoy trabajando con esto y con la venta de lo que hago compro más materiales para poder seguir con mi proyecto”.

Vaquitas emprendimiento 3

Un pasión creativa en Aluminé

Levicura transmite alegría, muestra sus productos y cuenta el proceso de creación de cada uno. “Cuando se quieren hacer las cosas hay que ponerle empeño, al principio pueden salir un poco mal, pero después van mejorando, hay que perseverar”, recomienda la emprendedora.

Para las fechas de pago y cuando hay fiestas locales “es cuando más se vende, por suerte hay mucho tránsito en este sector”, expresó. Las personas que visiten Aluminé pueden pasar a ver el emprendimiento en calle Torcuato Modarelli, frente a la sucursal del Banco Provincia del Neuquén.