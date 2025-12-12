Ferrari, Porsche y Audi: cuánto valen los 50 vehículos secuestrados en la mansión vinculada a Chiqui Tapia
La mansión y los autos están a nombre de una empresa que pertenece a un dirigente de la AFA y su madre. Sólo esos cinco autos suman casi US$ 2 millones.
En la mañana de este viernes, la Justicia federal ordenó un importante allanamiento en una mega mansión en Pilar, que estaría vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino. Allí hallaron más de 50 autos de lujo, de un valor multimillonario.
El juez Daniel Rafecas ordenó el procedimiento de la finca de 10 hectáreas. Según precisaron tiene un helipuerto, varias casas, una piscina y canchas deportivas.
Tras los primeros procedimientos en la mega mansión, las autoridades hallaron un total de 54 vehículos -45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings- dentro de un galpón de grandes dimensiones y todos figuran como de propiedad de la firma “Real Central SRL”, cuyos propietarios son sospechados de ser los testaferros de Tapia.
En la mansión la Justicia realizó el mayor secuestro de vehículos de lujo de los últimos años. Se trata de una flota de 54 unidades, entre ellas 45 autos de lujo o de colección y siete motos de alta cilindrada.
Según precisaron fuentes judiciales, el auto más caro de la millonaria flota es una Ferrari F430 valuada en más de US$ 500.000. Le siguen tres Porsche: un 911 T-Hybrid de US$ 458.300, un 911 Carrera S de US$ 387.600 y un Panamera de US$ 342.600.
También hay un Audi R8 V10 de US$ 245.000. Sólo esos cinco autos suman un valor de casi US$ 2 millones.
Tanto la mansión allanada como los vehículos están a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos dueños son el dirigente de AFA Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pero ninguno tiene la capacidad económica para adquirir bienes de ese tipo.
Uno por uno, todos los vehículos secuestrados:
1-PORSCHE 911 CARRERA S COUPE
2 -TOYOTA HILUX 4X4 CS DX 2.4 TDI6 MT PICK-UP
3- GILERA FR 200 HOT BEAR CUATRICICLO
4 -FORD MUSTANG MACH 1 COUPE
5 -PORSCHE MACAN S TODO TERRENO
6 -PORSCHE 718 CAYMAN S COUPE
7 -FORD MONDEO CLX SEDAN 5 PUERTAS
8-VOLKSWAGEN 113/1300L SEDAN 2 PUERTAS
9- RENAULT LAGUNA RXT V6 24V SEDAN 5 PUERTAS
10- CHEVROLET 1940 COUPE
11- RENAULT FUEGO MAX COUPE
12- FORD F-100 4X2 PICK-UP
13 -DODGE GTX COUPE
14- RENAULT FUEGO MAX COUPE
15- CHEVROLET 11569/244/1967 SEDAN 4 PUERTAS
16 -CHEVROLET CS10734 PICK-UP
17 -GENERAL MOTORS ARGENTINA CHEVI COUPE SEDAN 2 PUERTAS
18 -HONDA CBR600 RR MOTOCICLETA
19 -RENAULT 18 GTX II SEDAN 4 PUERTAS
20 -FERRARI F430 COUPE
21 -FORD FALCON DE LUJO SEDAN 4 PTAS
22 -RENAULT R-18 TX SEDAN 4 PUERTAS
23 -KAWASAKI NINJA 1000 SX MOTOCICLETA
24 -CHEVROLET RALLY SPORT SEDAN 4 PUERTAS
25 -IKA 1960 JEEP
26- FIAT REGATA SC/S SEDAN 4 PUERTAS
27- FORD FALCON VERSION FUTURA SEDAN 4 PUERTAS
28 -KAWASAKI ZX 600-D3 (ZZ R600) MOTOCICLETA
29 -FORD FALCON LUJO SEDAN 4 PUERTAS
30- RENAULT FUEGO 2.0 COUPE
31 -RENAULT FUEGO MAX COUPE
32- VOLKSWAGEN GACEL GL/GLS SEDAN 4 PUERTAS
33 -CITROEN FAMILIAR BERMUDPLDAA
34 -TOYOTA CORONA 1800LIFTBACK DX SEDAN 5 PUERTAS
35- CHEVROLET 11527/244 COUPE 2 PTAS.
36 -DODGE GTX COUPE
37- CITROEN FAMILIAR BERMUDPLDAA
38- FORD FALCON LUJO SEDAN 4 PUERTAS
39- FIAT FIAT 1500 COUPE SEDAN 4 PTAS
40- RENAULT R19 RE INJECTION SEDAN 4 PUERTAS
41- PEUGEOT 505 SRI SEDAN 4 PUERTAS
42 -FORD COUPE SIERRA XR4
43 -PEUGEOT RCZ COUPE
44 -TOYOTA COROLLA 2.0 SEG CVT SEDAN 4 PUERTAS
45- AUDI R8 5.2 FSI V10 PLUS QUATTRO COUPE
46- RAMBLER AMBASSADOR SEDAN 4 PUERTAS
47 -MERCEDES BENZ 280 SE SEDAN 4 PTAS
48 -BMW 320 SEDAN 2 PUERTAS
49 -FIAT 147 CL/TR/SPAZ SEDAN 2 PUERTAS
50 -CHRYSLER ROASTER L 75 CONVERTIBLE SEDAN 2 PUERTAS
51- HONDA CBR600F3 MOTOCICLETA
52 -PORSCHE 718 CAYMAN S COUPE
53 -CHEVROLET CHEVY SS COUPE SEDAN 2 PTAS
54 -TRIUMPH ROCKET 3 R MOTOCICLETA
55 -CHEVROLET CHEVY SS COUPE SEDAN 2 PUERTAS
56 -HARLEY DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT MOTOCICLETA
57- HARLEY DAVIDSON XL883N IRON 883 MOTOCICLETA
Te puede interesar...
Leé más
Allanamiento en una mansión que pertenece al supuesto testaferro de Chiqui Tapia
Causa Sur Finanzas: nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario