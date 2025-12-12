El clima en Neuquén

icon
27° Temp
26% Hum
País
La Mañana Chiqui Tapia

Ferrari, Porsche y Audi: cuánto valen los 50 vehículos secuestrados en la mansión vinculada a Chiqui Tapia

La mansión y los autos están a nombre de una empresa que pertenece a un dirigente de la AFA y su madre. Sólo esos cinco autos suman casi US$ 2 millones.

Hallaron un total de 54 vehículos

Hallaron un total de 54 vehículos, 45 autos de lujo o colección, 7 motos de alta cilindrada y dos kartings dentro de un galpón.

En la mañana de este viernes, la Justicia federal ordenó un importante allanamiento en una mega mansión en Pilar, que estaría vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino. Allí hallaron más de 50 autos de lujo, de un valor multimillonario.

El juez Daniel Rafecas ordenó el procedimiento de la finca de 10 hectáreas. Según precisaron tiene un helipuerto, varias casas, una piscina y canchas deportivas.

Tras los primeros procedimientos en la mega mansión, las autoridades hallaron un total de 54 vehículos -45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings- dentro de un galpón de grandes dimensiones y todos figuran como de propiedad de la firma “Real Central SRL”, cuyos propietarios son sospechados de ser los testaferros de Tapia.

En la mansión la Justicia realizó el mayor secuestro de vehículos de lujo de los últimos años. Se trata de una flota de 54 unidades, entre ellas 45 autos de lujo o de colección y siete motos de alta cilindrada.

estancia chiqui tapia
El operativo abarcaría también a un complejo de cocheras donde estarían guardados los 59 autos de lujo.

El operativo abarcaría también a un complejo de cocheras donde estarían guardados los 59 autos de lujo.

Según precisaron fuentes judiciales, el auto más caro de la millonaria flota es una Ferrari F430 valuada en más de US$ 500.000. Le siguen tres Porsche: un 911 T-Hybrid de US$ 458.300, un 911 Carrera S de US$ 387.600 y un Panamera de US$ 342.600.

También hay un Audi R8 V10 de US$ 245.000. Sólo esos cinco autos suman un valor de casi US$ 2 millones.

Tanto la mansión allanada como los vehículos están a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos dueños son el dirigente de AFA Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pero ninguno tiene la capacidad económica para adquirir bienes de ese tipo.

Uno por uno, todos los vehículos secuestrados:

1-PORSCHE 911 CARRERA S COUPE

2 -TOYOTA HILUX 4X4 CS DX 2.4 TDI6 MT PICK-UP

3- GILERA FR 200 HOT BEAR CUATRICICLO

4 -FORD MUSTANG MACH 1 COUPE

5 -PORSCHE MACAN S TODO TERRENO

6 -PORSCHE 718 CAYMAN S COUPE

7 -FORD MONDEO CLX SEDAN 5 PUERTAS

8-VOLKSWAGEN 113/1300L SEDAN 2 PUERTAS

9- RENAULT LAGUNA RXT V6 24V SEDAN 5 PUERTAS

10- CHEVROLET 1940 COUPE

11- RENAULT FUEGO MAX COUPE

12- FORD F-100 4X2 PICK-UP

13 -DODGE GTX COUPE

14- RENAULT FUEGO MAX COUPE

15- CHEVROLET 11569/244/1967 SEDAN 4 PUERTAS

allanamientyo auto

16 -CHEVROLET CS10734 PICK-UP

17 -GENERAL MOTORS ARGENTINA CHEVI COUPE SEDAN 2 PUERTAS

18 -HONDA CBR600 RR MOTOCICLETA

19 -RENAULT 18 GTX II SEDAN 4 PUERTAS

20 -FERRARI F430 COUPE

21 -FORD FALCON DE LUJO SEDAN 4 PTAS

22 -RENAULT R-18 TX SEDAN 4 PUERTAS

23 -KAWASAKI NINJA 1000 SX MOTOCICLETA

24 -CHEVROLET RALLY SPORT SEDAN 4 PUERTAS

25 -IKA 1960 JEEP

26- FIAT REGATA SC/S SEDAN 4 PUERTAS

27- FORD FALCON VERSION FUTURA SEDAN 4 PUERTAS

28 -KAWASAKI ZX 600-D3 (ZZ R600) MOTOCICLETA

29 -FORD FALCON LUJO SEDAN 4 PUERTAS

30- RENAULT FUEGO 2.0 COUPE

autos chiqui tapia

31 -RENAULT FUEGO MAX COUPE

32- VOLKSWAGEN GACEL GL/GLS SEDAN 4 PUERTAS

33 -CITROEN FAMILIAR BERMUDPLDAA

34 -TOYOTA CORONA 1800LIFTBACK DX SEDAN 5 PUERTAS

35- CHEVROLET 11527/244 COUPE 2 PTAS.

36 -DODGE GTX COUPE

37- CITROEN FAMILIAR BERMUDPLDAA

38- FORD FALCON LUJO SEDAN 4 PUERTAS

39- FIAT FIAT 1500 COUPE SEDAN 4 PTAS

40- RENAULT R19 RE INJECTION SEDAN 4 PUERTAS

41- PEUGEOT 505 SRI SEDAN 4 PUERTAS

42 -FORD COUPE SIERRA XR4

43 -PEUGEOT RCZ COUPE

44 -TOYOTA COROLLA 2.0 SEG CVT SEDAN 4 PUERTAS

45- AUDI R8 5.2 FSI V10 PLUS QUATTRO COUPE

46- RAMBLER AMBASSADOR SEDAN 4 PUERTAS

47 -MERCEDES BENZ 280 SE SEDAN 4 PTAS

48 -BMW 320 SEDAN 2 PUERTAS

autos AFA

49 -FIAT 147 CL/TR/SPAZ SEDAN 2 PUERTAS

50 -CHRYSLER ROASTER L 75 CONVERTIBLE SEDAN 2 PUERTAS

51- HONDA CBR600F3 MOTOCICLETA

52 -PORSCHE 718 CAYMAN S COUPE

53 -CHEVROLET CHEVY SS COUPE SEDAN 2 PTAS

54 -TRIUMPH ROCKET 3 R MOTOCICLETA

55 -CHEVROLET CHEVY SS COUPE SEDAN 2 PUERTAS

56 -HARLEY DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT MOTOCICLETA

57- HARLEY DAVIDSON XL883N IRON 883 MOTOCICLETA

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel