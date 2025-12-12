Viajar gratis en colectivo y subte en diciembre 2025: cómo aprovechar los beneficios de las billeteras y bancos

Diciembre llegó con un nuevo aumento en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. Pero afortunadamente, muchos bancos y billeteras virtuales renovaron sus promociones que permiten acceder a fuertes descuentos a la hora de viajar en colectivo o subte . En algunos casos, la bonificación puede ser del 100% del boleto.

Desde hace varios meses, ya no es necesario contar con una tarjeta SUBE para moverse por el AMBA. Ahora, el pasaje puede pagarse con código QR o tecnología NFC . Y aprovechando estos nuevos mecanismos, tanto entidades bancarias tradicionales como fintech lanzaron promociones que f acilitan importantes ahorros.

De todos modos, para quienes aún prefieran utilizar la SUBE , se mantiene vigente el sistema Red SUBE , que brinda descuentos si se realizan una o más combinaciones en el transporte público en un lapso de dos horas. El beneficio, que sólo está disponible para usuarios que registren la tarjeta, permite ahorrar un 50% en el segundo viaje y un 75% a partir del tercero.

Tarjeta SUBE.jpg La tarjeta SUBE permite acumular descuentos si se combinan viajes dentro de las dos horas.

Qué bancos tienen descuentos para viajar en subte y colectivo durante diciembre 2025

Banco Nación: la entidad cuenta con dos promociones. La primera está apuntada a sus clientes que cuenten con una tarjeta de crédito VISA o Mastercard o una tarjeta de débito Mastercard. Pagando el subte o el colectivo mediante Contactless, recibirán un 50% de reintegro, con tope de $15.000, vigente hasta el 31 de diciembre. La segunda es a través de su aplicación BNA+. Abonando el pasaje de colectivo a través de QR con dinero en cuenta, se recibirá un reintegro del 100%, también con un máximo mensual de $15.000 hasta fin de año.

Banco ICBC: sus clientes pueden acceder a un ahorro todos los días en el pago de pasajes de colectivo y subte de la Ciudad con VISA ICBC débito a través de las billeteras Apple pay, Google pay o MODO NFC. El tope de reintegro es de $15.000 y la promoción seguirá al menos hasta el 31 de diciembre próximo.

boleto Desde hace varios meses, se puede pagar el subte o el colectivo directamente desde el celular.

Banco Galicia: en este caso, el reintegro dependerá del plástico que se utilice. Si se paga el subte o colectivo con una tarjeta de crédito Mastercard mediante NFC desde las plataformas Apple Pay, Google Pay y NFC desde la App Galicia y/o Modo, se recibirá el 100% del boleto con un máximo de $15.000 mensuales. En cambio, si se usa el mismo mecanismo pero con una tarjeta de crédito VISA, el tope del reintegro será de $10.000 al mes.

Las billeteras virtuales que tienen descuento en el transporte público del AMBA

Mercado Pago: la billetera virtual más utilizada del país con un estimado de 25 millones de usuarios cuenta con tres promociones relacionadas al pago del colectivo. La primera consiste en escanear con el lector del transporte el código QR generado desde la app. Esto otorga un descuento de 90% con tope de $10.000 mensuales. Para aprovecharla, es necesario ingresar al apartado “Beneficios”, seleccionar la promoción y activarla. El mecanismo permite utilizar dinero en cuenta o tarjetas de débito o crédito que tengan adheridas. Además, abonando con su tarjeta Mastercard Contactless a través de NFC brinda una bonificación del 100%, con un máximo mensual de $15.000. Y por último, quienes paguen con el plástico prepago, accederán a un descuento del 20% con un tope mensual de $12.000.

boleto3 Así es el mecanismo para pagar el colectivo desde Mercado Pago.

Ualá: la fintech también se suma al beneficio con su tarjeta prepaga o de crédito Mastercard. Pagando mediante Google Pay o Apple Pay, el descuento es del 100% hasta $15.000 mensuales. Al igual que las otras, el beneficio rige hasta el 31 de octubre.

Tanto para las promociones bancarias como las de billeteras virtuales, la devolución del dinero se acreditará directamente en la cuenta utilizada por el usuario o en el resumen de la tarjeta en un plazo que puede extenderse hasta los 30 días posteriores a su utilización.

Cuál es la tarifa del colectivo y del subte en diciembre 2025

El boleto del transporte público varía según la distancia y si el usuario tiene la tarjeta SUBE registrada. Tras el último aumento de 4,4%, los precios de los colectivos quedaron de la siguiente manera:

Ciudad de Buenos Aires

0 a 3 km: $593,85

3 a 6 km: $661,55

6 a 12 km: $712,52

12 a 27 km: $763,52

Este cuadro, con SUBE registrada, aplica sólo a los colectivos 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Provincia de Buenos Aires (con SUBE registrada)

0 a 3 km: $598,31

3 a 6 km: $666,51

6 a 12 km: $717,85

12 a 27 km: $769,25

Más de 27 km: $820,29

Subte: el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires también tuvo un aumento de 4,4% en diciembre. En este caso, si se tiene a la SUBE registrada, se puede acceder a descuentos mientras más se viaje. Así está la tarifa en el último mes del año: