Cuáles son todas las promociones para comprar un auto 0km en noviembre 2025

Hay financiación a tasa 0% hasta en 24 meses y también con interés con mayores plazos. Varias marcas salieron fuerte al mercado.

En noviembre, el mercado de autos 0km volvió a acelerarse con algo que muchos compradores estaban esperando: el regreso fuerte de la financiación con cuotas fijas y, en varios casos, con tasa 0% . Después de meses complicados por la suba de tasas y la incertidumbre, las terminales decidieron salir a la cancha con planes agresivos para mover el stock y tentar a quienes venían postergando la compra.

La estabilización del dólar y la baja de las tasas de referencia abrió la puerta para que bancos y financieras de cada marca volvieran a ofrecer créditos prendarios con condiciones más lógicas. En ese contexto, Stellantis, Renault, Chevrolet y Ford diseñaron esquemas específicos para distintos modelos, desde hatchbacks compactos hasta SUV, pickups y utilitarios, combinando financiación tradicional con créditos ajustados por UVA.

La gran novedad es que hoy se puede acceder a un 0km financiando montos importantes del valor del vehículo, muchas veces con tasa nominal 0% y plazos de hasta 24 meses, o bien con tasas bajas para extender el pago a 30 o 48 cuotas según la marca. Eso sí: hay topes de monto, cupos limitados y diferencias entre concesionarios, por lo que conviene llegar al salón con la letra chica ya leída.

Autos 0km: qué promociones se consiguen marca por marca

El Grupo Stellantis es uno de los que más fuerte se movió. En Fiat, toda la gama tiene créditos en UVA a tasa 0% a 24 meses por hasta $12.000.000, y alternativas para financiar hasta el 80% del valor con otros topes y plazos. Para el nuevo Fiat 600 Hybrid se mantiene una línea a tasa fija 0% por hasta $20.000.000 en 18 meses, mientras que la pickup Titano se pueden financiar hasta $30.000.000 con tasa 0% en 12 meses. El Cronos, uno de los autos más vendidos del país, suma su propio plan a tasa 0% en 18 cuotas hasta $20.000.000.

En Peugeot, la “Tasa Express” permite financiar cualquier modelo con hasta $15.000.000 a tasa 0% en 12 o 18 meses, mientras que para los muy demandados 208 y 2008 se puede llegar a $20.000.000 a 12 meses también a tasa 0%. Además, hay créditos UVA a 24 meses con tasa nominal y efectiva anual 0% para financiar hasta $22.000.000, pensados para quienes prefieren extender un poco más el plazo.

peugeot 208 El Peugeot 208 fue uno de los autos más patentados del año: 26.887 unidades registradas entre enero y octubre. Foto: Stellantis

Citroën replica el concepto con una “Tasa Express” que ofrece $18.000.000 a tasa 0% en 12 y 18 meses para toda la gama, más opciones UVA a 24 meses (con tasa nominal y efectiva anual 0%) por hasta $24.000.000.

Jeep propone tasa fija 0% en 12 meses hasta $10.000.000 para Renegade, Compass y Commander, sumando créditos UVA a 12 meses por hasta $30.000.000.

Jeep-Renegade portada.jpg

En la misma línea, RAM otorga tasa 0% en 12 meses hasta $10.000.000 para la Rampage, con variantes UVA que multiplican el monto a financiar.

DS, la marca premium del grupo, ofrece tasa 0% a 12 meses hasta $22.000.000 para toda la gama, y un plan especial para DS7 con crédito UVA a 12 meses y tope de $40.000.000.

En Renault, la estrella del mes es el Arkana Hybrid E-Tech, que se puede financiar a tasa 0% por hasta $20.000.000 en 18 cuotas o $17.000.000 en 24, a través de Mobilize Financial Services. Pero también hay planes para modelos más accesibles: Kwid, Logan, Kardian y Kangoo Express tienen financiación a tasa 0% en 18 meses con topes que van de $12.000.000 a $18.000.000, mientras que la pickup Oroch ofrece 12 cuotas sin interés por hasta $16.000.000 y la Kangoo E-Tech eléctrica llega a $18.000.000 a 24 meses a tasa 0%.

Renault Kardian Renault Kardian. Renault

Chevrolet es otra de las que pone toda la carne al asador. Para Onix y Onix Plus, compactos clave para el público masivo, hay tasa 0% en 18 meses por hasta $16.000.000 o en 12 meses hasta $12.000.000. La SUV Tracker repite el esquema, mientras que la familiar Spin se financia a tasa 0% en 12 cuotas con tope de $12.000.000.

En utilitarios, la pickup Montana tiene 12 cuotas sin interés hasta $12.000.000, y las más grandes S10 y Trailblazer permiten financiar hasta $20.000.000 también a tasa 0% en 12 meses. A eso se suman planes con tasas moderadas para llegar a 24 o 30 cuotas, además de los planes de ahorro donde se puede financiar entre el 60% y el 100% del valor del vehículo, con seguros bonificados los primeros meses.

Chevrolet Tracker Chevrolet Tracker.

Del lado de Ford, el foco está puesto en la pickup nacional Ranger, que se puede comprar con créditos UVA a 24 meses con tasa nominal y efectiva anual 0%, financiando montos cercanos a $46,8 millones, o bien mediante un crédito tradicional a tasa 0% en 18 cuotas por hasta $25.000.000. La SUV Territory suma un plan de 12 cuotas mensuales a tasa 0% hasta $15.000.000, mientras que la familia Transit (Van, Minibus y Chasis) dispone de financiación UVA en 24 meses con tasa nominal y efectiva anual 0% por montos que llegan a los $63,6 millones, pensada para uso profesional y de flota.

Ford Ranger

Cómo aprovechar mejor la financiación y qué mirar antes de firmar

Más allá de las promociones, es clave que quien esté por comprar un auto 0km se tome un rato para comparar el Costo Financiero Total (CFT) entre marcas y bancos. Las cuotas a tasa 0% suelen incluir gastos administrativos, seguros obligatorios y costos de prenda que pueden cambiar bastante de un concesionario a otro, por lo que conviene pedir el detalle por escrito y calcular cuál es el valor final del vehículo al término del plan.

También es importante ver cuánto porcentaje del precio se financia y cuánto hay que poner de anticipo. En muchos casos, la financiación bonificada sirve para cubrir una parte del valor del auto, y el resto se paga al contado o con otra herramienta de crédito. Finalmente, los planes de ahorro pueden ser una puerta de entrada a un 0km, pero tienen riesgos y tiempos de espera que no todos están dispuestos a asumir; por eso, la recomendación es leer el contrato completo y comparar con un préstamo prendario clásico o con estos planes de cuotas fijas a tasa 0%.