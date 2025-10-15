Vuelve a la Argentina un exitoso auto de Peugeot: qué trae y cuánto cuesta

El Peugeot 408 vuelve al mercado local con una propuesta totalmente distinta a la que conoció el público argentino: ya no es el sedán fabricado en El Palomar, sino un crossover fastback de silueta elevada y diseño afilado que busca reposicionar a la marca en los segmentos superiores del mercado. Con este lanzamiento, el León retoma una franja que había quedado vacante tras la despedida del 508, y lo hace con equipamiento de alta gama y una única versión que simplifica la oferta.

Detrás de este regreso hay una estrategia clara: sumar “status” a la gama , apuntar a clientes que buscan un diseño más audaz y proponer prestaciones sólidas. La decisión de importar el modelo desde Francia —y no producirlo en la región— reafirma el posicionamiento: terminaciones superiores , foco tecnológico y una dotación completa de asistencias a la conducción .

Además de la novedad estética, el 408 marca un cambio de concepto : conserva el nombre histórico que fue un éxito de producción nacional, pero ahora se presenta como un crossover con espíritu deportivo , pensado para competir por imagen, confort y seguridad más que por volumen. En ese combo, el protagonismo se lo llevan el interior con i-Cockpit , el gran techo panorámico y un arsenal de ADAS que lo colocan entre los más equipados del segmento.

Por el lado de la mecánica, la apuesta es por el conocido 1.6 THP de la casa: un cuatro cilindros turbonaftero de 215 CV y 300 Nm, asociado a una caja automática de ocho marchas con convertidor de par y tracción delantera. Este conjunto prioriza respuesta en baja, elasticidad y consumos lógicos para un auto de casi cuatro metros y medio. El chasis acompaña con una puesta a punto enfocada en el confort rutero.

Peugeot 408: equipamiento, motor y precio en Argentina

Para el mercado local, el Peugeot 408 llega en única versión tope de gama con equipamiento “full” (nivel GT de la marca). La dotación contempla ADAS de última generación (frenado autónomo, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, detector de fatiga, entre otros), seis airbags, control de estabilidad, faros LED de alto rendimiento y un completo paquete de conectividad con pantallas de última generación y compatibilidad total con smartphones. Puertas adentro, el sello de la casa es el i-Cockpit con instrumental elevado, volante pequeño y una consola orientada al conductor, acompañado por butacas con ajuste eléctrico, tapizados de calidad y múltiples detalles de confort premium.

En materia de posicionamiento, el precio de lanzamiento se fijó en USD 52.200 (referencia de lista), cifra que lo ubica por debajo de 3008 y 5008 dentro de la propia familia del León. Es una estrategia clara: ofrecer una alternativa más accesible a los SUV medianos de la marca, pero sin resignar imagen ni equipamiento. Por origen francés, tributa el arancel extrazona del 35%, dato que ayuda a explicar el valor final.

Con diseño fastback, equipamiento completo, motor 1.6 THP de 215 CV y precio de USD 52.200, el nuevo Peugeot 408 vuelve a la Argentina para reposicionar a la marca en el tramo alto de los medianos, ofreciendo una opción más exclusiva que los compactos, pero más accesible que los SUV grandes del propio catálogo.